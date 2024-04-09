Украинские дроны на фронте оказались настолько эффективными, что российские оккупанты предпринимают радикальные действия, чтобы хоть как-то от них защититься. Так, солдаты РФ превратили некоторые из своих танков в "летучих слонов" и "черепах".

Как Россия решила изменить свои танки

Во время одного из боев на фронте украинские защитники заметили двигавшийся в их сторону странный объект. Он был похож на огромную черепаху.

Как стало известно позже, россияне построили защитный панцирь для танка, чтобы защитить его от украинских беспилотников.

Как отмечает издание Forbes, эта идея не нова.

Еще более сотни лет назад британский инженер Уильям Триттон сконструировал новый тип танка, который должен был защищать экипаж от артиллерии.

Танк Триттона "Летучий слон" (Flying Elephant) был, по сути, тяжелым тягачем, оснащенным пушками и обернутым стальным покрытием толщиной до 7,5 см. Броня покрывала шасси, пушки и все люки, — рассказывают журналисты. Поделиться

Впервые российского "летучего слона" бойцы ВСУ заметили в районе Красногоровки.

Российский модифицированный танк (Фото: скриншот)

Почему танк-черепаха не спасет россиян от украинских дронов

Как считает Forbes, новые потуги российских оккупантов были напрасны и не помогут им минимизировать потери в технике и живой силе.

Журналисты в шутку называют это "трагичной модификацией".

Что особенно трагично в этой странной модификации, так это то, что эта конкретная дополнительная броня не будет работать, кроме того, что она блокирует поворот башни и — из-за своего очевидного веса и размера — серьезно препятствует подвижности танка, — сказано в материале. Поделиться

Журналисты также прогнозируют, что украинские FPV-дроны будут просто маневреннее залетать под внешнюю кромку крышной брони.

По их словам, нет сомнений в том, что оператор беспилотника сможет выполнить такой маневр.