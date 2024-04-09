Украинские дроны на фронте оказались настолько эффективными, что российские оккупанты предпринимают радикальные действия, чтобы хоть как-то от них защититься. Так, солдаты РФ превратили некоторые из своих танков в "летучих слонов" и "черепах".
Как Россия решила изменить свои танки
Во время одного из боев на фронте украинские защитники заметили двигавшийся в их сторону странный объект. Он был похож на огромную черепаху.
Как стало известно позже, россияне построили защитный панцирь для танка, чтобы защитить его от украинских беспилотников.
Как отмечает издание Forbes, эта идея не нова.
Еще более сотни лет назад британский инженер Уильям Триттон сконструировал новый тип танка, который должен был защищать экипаж от артиллерии.
Впервые российского "летучего слона" бойцы ВСУ заметили в районе Красногоровки.
Почему танк-черепаха не спасет россиян от украинских дронов
Как считает Forbes, новые потуги российских оккупантов были напрасны и не помогут им минимизировать потери в технике и живой силе.
Журналисты в шутку называют это "трагичной модификацией".
Журналисты также прогнозируют, что украинские FPV-дроны будут просто маневреннее залетать под внешнюю кромку крышной брони.
По их словам, нет сомнений в том, что оператор беспилотника сможет выполнить такой маневр.
Подобные операции уже реализовывались возле Бердичева. Трое российских окупантов спрятались под обездвиженным российским танком от украинского дрона. Оператор беспилотника запустил его в узкое пространство под танком и между его протекторами, уничтожив оккупантов.
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