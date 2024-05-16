16 травня український інформаційний простір сколихнув черговий гучний скандал після того, як стало відомо, що уряд дав дозвіл на бронювання працівників Favbet, Glovo та Visa. З заявою з цього приводу виступила глава Мінекономіки Юлія Свириденко.

У мережі критикують нове рішення КМУ щодо бронювання

Міністерство економіки забронювало військовозобов'язаних працівників компаній Glovo, Visa, Favbet Tech на період мобілізації.

На це звернув увагу депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко, який публікував відповідний наказ відомства від 8 квітня.

Інколи навіть керівники ТЦК не можуть зрозуміти, чому підприємства які випускають дрони, реби, не бронюють, бо не проходять по критеріях, а от такі як у переліку, лист додав, вони вимушені бронювати, закон… На всіх нарадах кажу: Мінстратегпрому, змініть критерії!! Підприємства які роблять реби та дрони, вони апріорі не можуть мати ту історію, яку ви заклали у критеріях! — поскаржився політик. Поширити

Його підтримав відомий український активіст Сергій Стерненко.

Він звернув увагу на те, що в Україні досі немає можливості бронювання виробників FPV дронів, а це означає, що всі наші великі постачальники не мають бронювання фахівців.

Зараз взагалі є загроза що ми не зможемо виробляти довгі дрони, бо одного з провідних працівників мобілізують. Гадаю, замість дронів нам треба постачати у військо ставки, — іронічно зазначив Стерненко. Поширити

До речі, на сьогодні немає можливості бронювання виробників FPV дронів.



Усі наші великі постачальники не мають бронювання фахівців. Зараз взагалі є загроза що ми не зможемо виробляти довгі дрони, бо одного з провідних працівників мобілізують.



Гадаю, замість дронів нам треба… https://t.co/iW3Dq4jtuk — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) May 16, 2024

На цей скандал відреагувало чимало українців, тому Мінекономіки одразу вирішило скасувати цей наказ.

Як в уряді пояснили своє рішення щодо Favbet та Glovo

Міністерка економіки Юлія Свириденко підтвердила інформацію про бронювання працівників Favbet, Glovo та інших компаній.

За її словами, наказ буде скасовано і постанова про бронювання буде оновлена.

Глава відомства також наголосила, що цей скандал став додатковим аргументом, щоб пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу.

Як виглядає процес бронювання, поясню на прикладі цієї ситуації: зазначені компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації. Міністерство цифрової трансформації визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті. Після цього Мінцифри відправило списки військовозобов’язаних у Генштаб для перевірки. Юлія Свириденко Глава Мінекономіки України

Вона також додала, що на основі рішення Генштабу списки опрацьовуються Міністерством економіки.

У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників.