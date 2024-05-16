16 травня український інформаційний простір сколихнув черговий гучний скандал після того, як стало відомо, що уряд дав дозвіл на бронювання працівників Favbet, Glovo та Visa. З заявою з цього приводу виступила глава Мінекономіки Юлія Свириденко.
У мережі критикують нове рішення КМУ щодо бронювання
Міністерство економіки забронювало військовозобов'язаних працівників компаній Glovo, Visa, Favbet Tech на період мобілізації.
На це звернув увагу депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко, який публікував відповідний наказ відомства від 8 квітня.
Його підтримав відомий український активіст Сергій Стерненко.
Він звернув увагу на те, що в Україні досі немає можливості бронювання виробників FPV дронів, а це означає, що всі наші великі постачальники не мають бронювання фахівців.
На цей скандал відреагувало чимало українців, тому Мінекономіки одразу вирішило скасувати цей наказ.
Як в уряді пояснили своє рішення щодо Favbet та Glovo
Міністерка економіки Юлія Свириденко підтвердила інформацію про бронювання працівників Favbet, Glovo та інших компаній.
За її словами, наказ буде скасовано і постанова про бронювання буде оновлена.
Глава відомства також наголосила, що цей скандал став додатковим аргументом, щоб пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу.
Вона також додала, що на основі рішення Генштабу списки опрацьовуються Міністерством економіки.
У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників.
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