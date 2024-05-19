Бронирование работников Glovo, Visa, Favbet. В Минцифре выступили с пояснениями

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, почему специалисты технологических и инновационных бизнесов, важных для экономики предприятий, должны быть забронированы.
Среди 300 тысяч человек, работающих в украинской сфере ИТ, забронировано только 1,5%
Об этом глава Минцифры Михаил Федоров сообщил в соцсети Telegram.
Федоров добавил, что в Украине 700 тысяч забронированных людей, и только четыре тысячи человек из ИТ-компаний.
По его данным, доля ИТ в ВВП страны составляет почти 5%. В прошлом году от сферы в госбюджет поступило 20,8 млрд грн налогов, что на 3,1 млрд грн больше, чем в 2022 году, добавил он.
Федоров добавил, что компании, которые Минцифра подает на бронирование, согласно постановлению Кабмина, приобрели статус критически важных для экономики, ведь отвечают по меньшей мере трем критериям:
средняя зарплата на предприятии не меньше средней зарплаты по региону за IV квартал 2021 года;
отсутствие задолженности по ЕСВ;
свыше 1,5 млн. евро налогов, уплаченных в государственный и местный бюджет в течение года, кроме таможенных платежей;
свыше 32 млн евро поступлений за последний год, не считая кредитов и ссуд;
статус резидента Действие.
важность национальной экономики – так называемый отраслевой критерий.
По приказу подано в бронирование всего 54 IT-специалиста. Это не курьеры или игрушка, это специалисты торовня: архитекторы, разработчики, девопсы. Именно инженеры – основа Дия.City и именно инженеры – наш стратегический ресурс, – сообщил он.
По его словам, только Виза за прошлый год уплатила 146 миллионов гривен налогов.
В Кабмине отреагировали на скандал с бронированием работников Favbet и Glovo
16 мая украинское информационное пространство потряс очередной громкий скандал после того, как стало известно, что правительство дало разрешение на бронирование работников Favbet, Glovo и Visa. С заявлением по этому поводу выступила глава Минэкономики Юлия Свириденко.
Глава ведомства также подчеркнула, что этот скандал стал дополнительным аргументом, чтобы ускорить работу над обновлением постановления Кабмина №76, чтобы оно отвечало требованиям времени и потребностям бизнеса.
Она также добавила, что на основе решения Генштаба списки обрабатываются Министерством экономики. В случае отсутствия правовых оснований для отказа принимается решение о бронировании работников.
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