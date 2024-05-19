Бронирование работников Glovo, Visa, Favbet. В Минцифре выступили с пояснениями

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, почему специалисты технологических и инновационных бизнесов, важных для экономики предприятий, должны быть забронированы.

Среди 300 тысяч человек, работающих в украинской сфере ИТ, забронировано только 1,5%

Об этом глава Минцифры Михаил Федоров сообщил в соцсети Telegram.

Специалисты технологических и инновационных бизнесов, важных для экономики предприятий должны быть забронированы, чтобы компании продолжали наполнять бюджет нашей страны. Михаил Федоров Министр цифровой трансформации

Федоров добавил, что в Украине 700 тысяч забронированных людей, и только четыре тысячи человек из ИТ-компаний.

По его данным, доля ИТ в ВВП страны составляет почти 5%. В прошлом году от сферы в госбюджет поступило 20,8 млрд грн налогов, что на 3,1 млрд грн больше, чем в 2022 году, добавил он.

Один ИТ-специалист, работающий, создающий и сохраняющий почти три рабочих места в экономике. Всего в сфере IT работает более 300 тысяч сотрудников, из них забронировано только 1,5%, сообщил он. Поделиться

Федоров добавил, что компании, которые Минцифра подает на бронирование, согласно постановлению Кабмина, приобрели статус критически важных для экономики, ведь отвечают по меньшей мере трем критериям:

средняя зарплата на предприятии не меньше средней зарплаты по региону за IV квартал 2021 года;

отсутствие задолженности по ЕСВ;

свыше 1,5 млн. евро налогов, уплаченных в государственный и местный бюджет в течение года, кроме таможенных платежей;

свыше 32 млн евро поступлений за последний год, не считая кредитов и ссуд;

статус резидента Действие.

важность национальной экономики – так называемый отраслевой критерий.

По приказу подано в бронирование всего 54 IT-специалиста. Это не курьеры или игрушка, это специалисты торовня: архитекторы, разработчики, девопсы. Именно инженеры – основа Дия.City и именно инженеры – наш стратегический ресурс, – сообщил он.

По его словам, только Виза за прошлый год уплатила 146 миллионов гривен налогов.

В Кабмине отреагировали на скандал с бронированием работников Favbet и Glovo

16 мая украинское информационное пространство потряс очередной громкий скандал после того, как стало известно, что правительство дало разрешение на бронирование работников Favbet, Glovo и Visa. С заявлением по этому поводу выступила глава Минэкономики Юлия Свириденко.

Как выглядит процесс бронирования, объясню на примере этой ситуации: указанные компании обратились в профильное Министерство цифровой трансформации. Министерство цифровой трансформации признало их критически важным на основании трех из семи критериев: отсутствие задолженности по ЕСВ, уровень зарплаты и то, что они являются резидентами Действия. После этого Минцифры отправило списки военнообязанных в Генштаб для проверки. Юлия Свириденко Глава Минэкономики Украины

Глава ведомства также подчеркнула, что этот скандал стал дополнительным аргументом, чтобы ускорить работу над обновлением постановления Кабмина №76, чтобы оно отвечало требованиям времени и потребностям бизнеса.