Бронирование работников Glovo, Visa, Favbet. В Минцифре выступили с пояснениями
Категория
Украина
Дата публикации

Бронирование работников Glovo, Visa, Favbet. В Минцифре выступили с пояснениями

Михаил Федоров
Михаил Федоров
Читати українською

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, почему специалисты технологических и инновационных бизнесов, важных для экономики предприятий, должны быть забронированы.

Среди 300 тысяч человек, работающих в украинской сфере ИТ, забронировано только 1,5%

Об этом глава Минцифры Михаил Федоров сообщил в соцсети Telegram.

Специалисты технологических и инновационных бизнесов, важных для экономики предприятий должны быть забронированы, чтобы компании продолжали наполнять бюджет нашей страны.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Министр цифровой трансформации

Федоров добавил, что в Украине 700 тысяч забронированных людей, и только четыре тысячи человек из ИТ-компаний.

По его данным, доля ИТ в ВВП страны составляет почти 5%. В прошлом году от сферы в госбюджет поступило 20,8 млрд грн налогов, что на 3,1 млрд грн больше, чем в 2022 году, добавил он.

Один ИТ-специалист, работающий, создающий и сохраняющий почти три рабочих места в экономике. Всего в сфере IT работает более 300 тысяч сотрудников, из них забронировано только 1,5%, сообщил он.

Федоров добавил, что компании, которые Минцифра подает на бронирование, согласно постановлению Кабмина, приобрели статус критически важных для экономики, ведь отвечают по меньшей мере трем критериям:

  • средняя зарплата на предприятии не меньше средней зарплаты по региону за IV квартал 2021 года;

  • отсутствие задолженности по ЕСВ;

  • свыше 1,5 млн. евро налогов, уплаченных в государственный и местный бюджет в течение года, кроме таможенных платежей;

  • свыше 32 млн евро поступлений за последний год, не считая кредитов и ссуд;

  • статус резидента Действие.

  • важность национальной экономики – так называемый отраслевой критерий.

По приказу подано в бронирование всего 54 IT-специалиста. Это не курьеры или игрушка, это специалисты торовня: архитекторы, разработчики, девопсы. Именно инженеры – основа Дия.City и именно инженеры – наш стратегический ресурс, – сообщил он.

По его словам, только Виза за прошлый год уплатила 146 миллионов гривен налогов.

В Кабмине отреагировали на скандал с бронированием работников Favbet и Glovo

16 мая украинское информационное пространство потряс очередной громкий скандал после того, как стало известно, что правительство дало разрешение на бронирование работников Favbet, Glovo и Visa. С заявлением по этому поводу выступила глава Минэкономики Юлия Свириденко.

Как выглядит процесс бронирования, объясню на примере этой ситуации: указанные компании обратились в профильное Министерство цифровой трансформации. Министерство цифровой трансформации признало их критически важным на основании трех из семи критериев: отсутствие задолженности по ЕСВ, уровень зарплаты и то, что они являются резидентами Действия. После этого Минцифры отправило списки военнообязанных в Генштаб для проверки.

<b>Юлия Свириденко</b>

Юлия Свириденко

Глава Минэкономики Украины

Глава ведомства также подчеркнула, что этот скандал стал дополнительным аргументом, чтобы ускорить работу над обновлением постановления Кабмина №76, чтобы оно отвечало требованиям времени и потребностям бизнеса.

Она также добавила, что на основе решения Генштаба списки обрабатываются Министерством экономики. В случае отсутствия правовых оснований для отказа принимается решение о бронировании работников.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине расширили перечень сфер для бронирования военнообязанных
В Украине расширили перечень сфер для бронирования военнообязанных
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Украине создадут механизм бронирования работников от мобилизации — Зеленский
Офис Президента Украины
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бронирование военнообязанных. Шмыгаль дал срочное поручение правительству
Кабинет министров Украины
Денис Шмыгаль

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?