Бронювання працівників Glovo, Visa, Favbet. У Мінцифри виступили з поясненнями

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, чому фахівці технологічних та інноваційних бізнесів, важливих для економіки підприємств мають бути заброньовані.

Серед 300 тисяч осіб, які працюють в українській сфері ІТ, заброньовані тільки 1,5%

Про це очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив у соцмережі Telegram.

Фахівці технологічних та інноваційних бізнесів, важливих для економіки підприємств, мають бути заброньовані, щоб компанії продовжували наповнювати бюджет нашої країни. Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації

Федоров додав, що в Україні 700 тисяч заброньованих людей, і тільки чотири тисячі людей з ІТ-компаній.

За його даними, частка ІТ у ВВП країни майже 5%. Торік від сфери до держбюджету надійшло 20,8 мільярда гривень податків, що на 3,1 мільярда гривень більше, ніж у 2022 році, додав він.

Один ІТ-фахівець, який працює, створює і зберігає майже три робочих місця в економіці. Загалом у сфері IT працює понад 300 тисяч співробітників, з них заброньовано тільки 1,5%, — повідомив він. Поширити

Федоров додав, що компанії, які Мінцифра подає на бронювання, згідно з постановою Кабміну, набули статусу критично важливих для економіки, адже відповідають щонайменше трьом критеріям:

середня зарплата на підприємстві не менша за середню зарплату по регіону за IV квартал 2021 року;

відсутність заборгованості з ЄСВ;

понад 1,5 млн євро податків, сплачених до державного та місцевого бюджету протягом року, крім митних платежів;

понад 32 млн євро надходжень за останній рік, не враховуючи кредитів і позик;

статус резидента Дія.City;

важливість національної економіки — так званий галузевий критерій.

За наказом подано в бронювання всього 54 IT-фахівці. Це не кур'єри чи іграшка, це фахівці топрівня: архітектори, розробники, девопси. Саме інженери — основа Дія.City і саме інженери — наш стратегічний ресурс, — повідомив він.

За його словами, тільки Віза за минулий рік заплатила 146 мільйонів гривень податків.

У Кабміні відреагували на скандал з бронюванням працівників Favbet та Glovo

16 травня український інформаційний простір сколихнув черговий гучний скандал після того, як стало відомо, що уряд дав дозвіл на бронювання працівників Favbet, Glovo та Visa. З заявою з цього приводу виступила глава Мінекономіки Юлія Свириденко.

Як виглядає процес бронювання, поясню на прикладі цієї ситуації: зазначені компанії звернулися до профільного Міністерства цифрової трансформації. Міністерство цифрової трансформації визнало їх критично важливим на підставі трьох із семи критеріїв: відсутність заборгованості по ЄСВ, рівень зарплати й те, що вони є резидентами Дія.Сіті. Після цього Мінцифри відправило списки військовозобов’язаних у Генштаб для перевірки. Юлія Свириденко Глава Мінекономіки України

Глава відомства також наголосила, що цей скандал став додатковим аргументом, щоб пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам часу та потребам бізнесу.