Бронювання працівників Glovo, Visa, Favbet. У Мінцифри виступили з поясненнями

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, чому фахівці технологічних та інноваційних бізнесів, важливих для економіки підприємств мають бути заброньовані.
Серед 300 тисяч осіб, які працюють в українській сфері ІТ, заброньовані тільки 1,5%
Про це очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив у соцмережі Telegram.
Федоров додав, що в Україні 700 тисяч заброньованих людей, і тільки чотири тисячі людей з ІТ-компаній.
За його даними, частка ІТ у ВВП країни майже 5%. Торік від сфери до держбюджету надійшло 20,8 мільярда гривень податків, що на 3,1 мільярда гривень більше, ніж у 2022 році, додав він.
Федоров додав, що компанії, які Мінцифра подає на бронювання, згідно з постановою Кабміну, набули статусу критично важливих для економіки, адже відповідають щонайменше трьом критеріям:
середня зарплата на підприємстві не менша за середню зарплату по регіону за IV квартал 2021 року;
відсутність заборгованості з ЄСВ;
понад 1,5 млн євро податків, сплачених до державного та місцевого бюджету протягом року, крім митних платежів;
понад 32 млн євро надходжень за останній рік, не враховуючи кредитів і позик;
статус резидента Дія.City;
важливість національної економіки — так званий галузевий критерій.
За наказом подано в бронювання всього 54 IT-фахівці. Це не кур'єри чи іграшка, це фахівці топрівня: архітектори, розробники, девопси. Саме інженери — основа Дія.City і саме інженери — наш стратегічний ресурс, — повідомив він.
За його словами, тільки Віза за минулий рік заплатила 146 мільйонів гривень податків.
У Кабміні відреагували на скандал з бронюванням працівників Favbet та Glovo
16 травня український інформаційний простір сколихнув черговий гучний скандал після того, як стало відомо, що уряд дав дозвіл на бронювання працівників Favbet, Glovo та Visa. З заявою з цього приводу виступила глава Мінекономіки Юлія Свириденко.
Глава відомства також наголосила, що цей скандал став додатковим аргументом, щоб пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам часу та потребам бізнесу.
Вона також додала, що на основі рішення Генштабу списки опрацьовуються Міністерством економіки.У випадку відсутності правових підстав для відмови, ухвалюється рішення про бронювання працівників.
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