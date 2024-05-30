Дія запустить функцію електронного бронювання від мобілізації

Міністерство оборони України вважає, що електронне бронювання необхідно запустити якнайшвидше. Цим питанням займаються спільно Мінекономіки та Мінцифри.
У Дії введуть електронне бронювання від мобілізації
У Міністерстві оборони України заявили, що на порталі державних послуг Дія запустять функціонал електронного бронювання від мобілізації.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.
Черногоренко наголосила, що Міністерство зробило все, що мало б зробити з погляду готовності єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.
Що відомо про бронювання
Нині можуть бути заброньовані працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій у порядку, встановленому Кабміном.
Постанова Кабміну зараз дозволяє бронювати 50% військовозобов'язаних працівників критично важливих для функціонування економіки підприємств.
У квітні премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив міністерствам оновити постанови про визначення критично важливих підприємств, за якими бронюють військовозобовʼязаних. Він заявив, що бронювання має бути справедливим і повинні бути чіткі критерії, за якими визначатимуть такі підприємства.
У Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання. У Комітеті з питань економічного розвитку є пропозиції, які розробляла група на чолі з головою Комітету Дмитром Наталухою. Ці пропозиції надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 тис грн в місяць військового збору за кожного з них, й продовжувати працювати та сплачувати податки.
Серед 300 тис осіб української сфери ІТ заброньовано тільки 1,5%
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, чому фахівці технологічних та інноваційних бізнесів, важливих для економіки підприємств мають бути заброньовані.
Про це очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив у соцмережі Telegram.
Фахівці технологічних та інноваційних бізнесів, важливих для економіки підприємств, мають бути заброньовані, щоб компанії продовжували наповнювати бюджет нашої країни.
Федоров додав, що в Україні 700 тисяч заброньованих людей, і тільки чотири тисячі людей з ІТ-компаній
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