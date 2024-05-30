Дія запустить функцію електронного бронювання від мобілізації

Міністерство оборони України вважає, що електронне бронювання необхідно запустити якнайшвидше. Цим питанням займаються спільно Мінекономіки та Мінцифри.

У Дії введуть електронне бронювання від мобілізації

У Міністерстві оборони України заявили, що на порталі державних послуг Дія запустять функціонал електронного бронювання від мобілізації.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Міністерство оборони вважає, що електронне бронювання необхідно запустити якнайшвидше. Так вийшло, що цим треком займаються Мінекономіки та Мінцифра... На порталі Дія буде запущено функціонал електронного бронювання. Катерина Черногоренко Заступниця міністра оборони України

За її словами, у міністерстві вважають, що "усі компанії, які бронюватимуть своїх людей через електронний ресурс, мають користуватися позитивною дискримінацією". Поширити

Черногоренко наголосила, що Міністерство зробило все, що мало б зробити з погляду готовності єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Що відомо про бронювання

Нині можуть бути заброньовані працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій у порядку, встановленому Кабміном.

Постанова Кабміну зараз дозволяє бронювати 50% військовозобов'язаних працівників критично важливих для функціонування економіки підприємств.

У квітні премʼєр-міністр Денис Шмигаль доручив міністерствам оновити постанови про визначення критично важливих підприємств, за якими бронюють військовозобовʼязаних. Він заявив, що бронювання має бути справедливим і повинні бути чіткі критерії, за якими визначатимуть такі підприємства.

У Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання. У Комітеті з питань економічного розвитку є пропозиції, які розробляла група на чолі з головою Комітету Дмитром Наталухою. Ці пропозиції надають можливість роботодавцю самостійно визначити стратегічно важливих для підтримки життєдіяльності бізнесу робітників, сплатити 20 тис грн в місяць військового збору за кожного з них, й продовжувати працювати та сплачувати податки.

Серед 300 тис осіб української сфери ІТ заброньовано тільки 1,5%

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, чому фахівці технологічних та інноваційних бізнесів, важливих для економіки підприємств мають бути заброньовані.

Про це очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив у соцмережі Telegram.

Фахівці технологічних та інноваційних бізнесів, важливих для економіки підприємств, мають бути заброньовані, щоб компанії продовжували наповнювати бюджет нашої країни.

Федоров додав, що в Україні 700 тисяч заброньованих людей, і тільки чотири тисячі людей з ІТ-компаній