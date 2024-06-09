Бронювання від мобілізації. Мінекономіки пояснило причини відмов працівникам підприємств України — відео
Категорія
Економіка
Дата публікації

Бронювання від мобілізації. Мінекономіки пояснило причини відмов працівникам підприємств України — відео

Мінекономіки
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Підприємства в Україні можуть забронювати своїх співробітників. Однак є ситуації, коли підприємствам можуть відмовити в бронюванні.

Головні тези:

  • Для отримання статусу критично важливого підприємства, необхідно пройти сім критеріїв та одержати відповідний дозвіл від влади.
  • Якщо документи не повністю подані або виявлена фальсифікація, підприємству можуть відмовити у бронюванні працівників.
  • Кабінет міністрів України дозволив бронювання до 100% працівників в ОПК та енергетиці.
  • Бронювання від мобілізації стане можливим через систему "Дія", згідно з ухваленими постановами уряду.

Як українським підприємствам забронювати працівників

Про алгоритм бронювання співробітників для бізнесу та в яких випадках, можна отримати відмову, розповів заступник міністра економіки Ігор Фоменко в ефірі телемарафону.

За словами Фоменка, спочатку підприємства чи організації звертаються до влади, щоб їх визнали критично важливими. Для отримання такого статусу є сім критеріїв.

Кожне міністерство чи центральний орган виконавчої влади формує свій перелік критеріїв. Після того, як відповідні служби опрацюють підприємство, видається наказ про визнання його критично важливим.

Ігор Фоменко

Ігор Фоменко

Заступник міністра економіки

Після отримання цього статусу підприємство подає список військовозобов'язаних для бронювання тому центральному органу виконавчої влади або ОВА, які визнали підприємство критично важливим. А цей орган направляє списки в Міноборони або інші органи, такі як СБУ чи розвідка, там де військовозобов'язаний стоїть на обліку.

Надалі поданих на бронювання співробітників перевіряють через реєстр "Оберіг" на відповідність військово-облікових даних і потім направляють Міністерству економіки.

Мінекономіки перевіряє наявність підстав. Якщо якихось документів не вистачає, ми просимо їх надати. Після цього міністерство видає наказ, який направляє в Міноборони, ТЦК та той органі місцевої влади, який звертався до Міноборони, — пояснив заступник міністра економіки.

Коли підприємству можуть відмовити в бронюванні

Фоменко пояснив, що у разі, якщо Мінекономіки впевнене, що документи не повністю подані, або є фальсифікація в документах, підприємству можуть відмовити від бронювання співробітників.

У нас є правові підстави не видавати наказ і повернути пакет документів або на доопрацювання, або анулювання попередніх рішень, — пояснив він.

Днями Кабінет міністрів України днями дозволив бронювати до 100% працівників в ОПК та енергетиці.

Також уряд підтримав постанову, згідно з якою, бронювання від мобілізації стане можливим через "Дію".

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