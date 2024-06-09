Підприємства в Україні можуть забронювати своїх співробітників. Однак є ситуації, коли підприємствам можуть відмовити в бронюванні.
Головні тези:
- Для отримання статусу критично важливого підприємства, необхідно пройти сім критеріїв та одержати відповідний дозвіл від влади.
- Якщо документи не повністю подані або виявлена фальсифікація, підприємству можуть відмовити у бронюванні працівників.
- Кабінет міністрів України дозволив бронювання до 100% працівників в ОПК та енергетиці.
- Бронювання від мобілізації стане можливим через систему "Дія", згідно з ухваленими постановами уряду.
Як українським підприємствам забронювати працівників
Про алгоритм бронювання співробітників для бізнесу та в яких випадках, можна отримати відмову, розповів заступник міністра економіки Ігор Фоменко в ефірі телемарафону.
За словами Фоменка, спочатку підприємства чи організації звертаються до влади, щоб їх визнали критично важливими. Для отримання такого статусу є сім критеріїв.
Після отримання цього статусу підприємство подає список військовозобов'язаних для бронювання тому центральному органу виконавчої влади або ОВА, які визнали підприємство критично важливим. А цей орган направляє списки в Міноборони або інші органи, такі як СБУ чи розвідка, там де військовозобов'язаний стоїть на обліку.
Надалі поданих на бронювання співробітників перевіряють через реєстр "Оберіг" на відповідність військово-облікових даних і потім направляють Міністерству економіки.
Коли підприємству можуть відмовити в бронюванні
Фоменко пояснив, що у разі, якщо Мінекономіки впевнене, що документи не повністю подані, або є фальсифікація в документах, підприємству можуть відмовити від бронювання співробітників.
У нас є правові підстави не видавати наказ і повернути пакет документів або на доопрацювання, або анулювання попередніх рішень, — пояснив він.
Днями Кабінет міністрів України днями дозволив бронювати до 100% працівників в ОПК та енергетиці.
Також уряд підтримав постанову, згідно з якою, бронювання від мобілізації стане можливим через "Дію".
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