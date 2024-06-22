Когда в "Резерв+" появится электронная отсрочка и бронирование. В Минобороны назвали дату

Когда у "Резерв+" появится электронная отсрочка и бронирование

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что в некоторых случаях отсрочка должна предоставляться автоматически, "без похода в ТЦК, без сбора бумажек, например, людям с инвалидностью или родителям троих детей". Ведь все эти данные, по словам Черногоренко, уже имеют государство, например, родственные связи есть в Государственном реестре актов гражданского состояния.

Мы хотим достаточно быстро закрыть самые распространенные кейсы, чтобы Резерв+ стал абсолютно цифровым аналогом ТЦК, и все автоматизированные сервисы не отнимали время и ресурсы наших граждан, — отметила она. Поделиться

На вопрос, когда может быть запущена эта функция, Черногоренко ответила, что это произойдет в течение лета.

Кроме того, комментируя введение процесса электронного бронирования, представитель Минобороны отметила, что оно будет доступно на портале Действие, а Министерство обороны будет системой-партнером.

Каждый руководитель предприятия получит доступ к записям в реестре Пенсионного фонда по отношению к своим работникам, подлежащим бронированию. Руководитель сможет бронировать их онлайн. Эта информация будет сразу передаваться в реестр Оберег. Затем каждый забронированный пользователь Резерв получит соответствующий статус в приложении в своем смартфоне. Статус электронного бронирования будет отображаться при формировании электронного военно-учетного документа через приложение. Фактически это должно занять несколько минут, — рассказала она. Поделиться

Она отметила, что для внедрения этой функции необходимо взаимодействие нескольких министерств: Министерства экономики, Министерства цифровой трансформации, Министерства обороны, Пенсионного фонда. Однако, по ее словам, делается все, чтобы как можно быстрее запустить этот сервис, и, вероятно, это будет сделано в течение лета.

Что известно о "Резерв+"

Черногоренко также рассказывала, что в мобильное приложение "Резерв+" скоро будут добавлены новые функции, в частности, электронное направление на прохождение ВВК, а также онлайн-рекрутинг и онлайн-обучение.

С 18 июня в приложении "Резерв+" доступен электронный военно-учетный документ, а также QR-код для удобной проверки данных ТЦК или полицией.