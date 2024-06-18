В приложении "Резерв+" появился е-билет военнообязанного

18 июня в приложении Резерв+ для военнообязанных появился QR-код, который, по убеждению чиновников, станет полноценной заменой бумажных документов.
Главные тезисы
- В приложении "Резерв+" появился QR-код, являющийся электронным военно-учетным документом.
- QR-код в приложении станет удобной заменой бумажных документов и позволит проверять данные быстро и эффективно.
- Приложение содержит QR-код для проверки данных ТЦК и полицией без специального оборудования.
- Создание приложения "Резерв+" не финансировалось из бюджетных средств.
В приложении Резерв+ появился QR-код для удобной проверки данных
Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
Электронный военно-учетный документ уже доступен в "Резерв+", - заявила Черногоренко.
Как сообщается в приложении, теперь в нем доступен QR-код для удобной проверки данных ТЦК или полицией.
По словам Екатерины Черногоренко, считывать QR-код соответствующие должностные лица будут также через приложение, и дополнительное оборудование для этого не потребуется.
В Минобороны опровергли фейки о приложении Резерв+
Миф 1. "Резерв+" не имеет правового статуса, он не упоминается в законодательстве.
Функционирование мобильного приложения регулируется постановлением КМУ от 10 мая 2024 г. и приказом министра обороны о создании информационно-коммуникационной системы для доступа к электронному военнообязанному кабинету.
Миф 2. "Резерв+" некорректно работает, потому что отображает неверные данные.
Приложение подтягивает данные из реестра "Оберег", в котором могут находиться ошибки вследствие человеческого фактора. Минобороны планирует упустить возможность сообщить о проблеме прямо в приложении
Миф 3. Скрины с утечкой военнообязанных данных уже в сети.
В реестре не собирается информация о воинских частях и актуальном звании военных. Это реестр военнообязанных, призывников и резервистов. Доступ к нему невозможно получить через Интернет, только через защищенные каналы.
Миф 4. Применение создано на бюджетные средства.
Создание "Резерв+" не финансировалось из бюджетных средств. Минобороны получило программное обеспечение по договору благотворительного пожертвования от неприбыльной организации.
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