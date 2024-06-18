В приложении "Резерв+" появился е-билет военнообязанного

18 июня в приложении Резерв+ для военнообязанных появился QR-код, который, по убеждению чиновников, станет полноценной заменой бумажных документов.

В приложении Резерв+ появился QR-код для удобной проверки данных

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Электронный военно-учетный документ уже доступен в "Резерв+", - заявила Черногоренко.

Как сообщается в приложении, теперь в нем доступен QR-код для удобной проверки данных ТЦК или полицией.

Теперь с собой можно не носить бумажный военный билет или потерянное приписное свидетельство, сообщают разработчики. Поделиться

По словам Екатерины Черногоренко, считывать QR-код соответствующие должностные лица будут также через приложение, и дополнительное оборудование для этого не потребуется.

В Минобороны опровергли фейки о приложении Резерв+

Миф 1. "Резерв+" не имеет правового статуса, он не упоминается в законодательстве.

Функционирование мобильного приложения регулируется постановлением КМУ от 10 мая 2024 г. и приказом министра обороны о создании информационно-коммуникационной системы для доступа к электронному военнообязанному кабинету.

Миф 2. "Резерв+" некорректно работает, потому что отображает неверные данные.

Приложение подтягивает данные из реестра "Оберег", в котором могут находиться ошибки вследствие человеческого фактора. Минобороны планирует упустить возможность сообщить о проблеме прямо в приложении

Миф 3. Скрины с утечкой военнообязанных данных уже в сети.

В реестре не собирается информация о воинских частях и актуальном звании военных. Это реестр военнообязанных, призывников и резервистов. Доступ к нему невозможно получить через Интернет, только через защищенные каналы.

Миф 4. Применение создано на бюджетные средства.

Создание "Резерв+" не финансировалось из бюджетных средств. Минобороны получило программное обеспечение по договору благотворительного пожертвования от неприбыльной организации.