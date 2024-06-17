Певица Тина Кароль овладела тактической медициной по протоколу, обращению с оружием, практике по стрельбе и использованию радиосвязи, инженерной подготовке и боевому согласованию.
Главные тезисы
- Тина Кароль прошла курс военной подготовки для гражданских “Резервист”, овладев тактической медициной и другими навыками.
- Участие популярных артистов, включая Сергея Жадана и других, в военную подготовку свидетельствует о солидарности с украинским народом во время войны.
- Мобилизация известных личностей в Вооруженные Силы Украины признана важным сигналом поддержки и готовности помочь в критических ситуациях.
- Тина Кароль выразила благодарность за предоставленные знания, полученные в рамках курса военной подготовки, и подчеркнула важность понимания происходящего в стране и готовности помочь в случае необходимости.
Тина Кароль училась такмеду
Украинская певица Тина Кароль прошла курс военной подготовки для гражданских "Резервистов" вместе с ветеранами "Азова".
Об этом звезда рассказала в своем Telegram-канале.
Певица овладела тактической медициной по протоколу, обращению с оружием, практике по стрельбе и использованию радиосвязи, инженерной подготовке и боевому согласованию.
Также исполнительница выразила благодарность "Резервисту":
Какие артисты мобилизовались в ВСУ
С начала полномасштабного вторжения многие украинские художники мобилизовались в Вооруженные Силы Украины. Среди них:
Писатель и переводчик Остап Украинец;
Фронтмен группы "Фиолет" и писатель Сергей Колос;
Певец Макс Барских;
Писатель и фронтмен группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан;
Актер Максим Девизоров;
Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополь;
Музыкант Yarmak;
Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк;
Актер Андрей Фединчик;
Бывший фронтмен группы "Тартак" Саша Положинский;
Участник группы "ТНМК" Олег Фагот;
Режиссер Ахтем Сеитаблаев;
Хореограф Дмитрий Дикусар;
Режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов;
Музыкант Коля Серга;
Шоумен Гарик Бирча;
Фронтмен группы O. Torvald Женя Галич;
Юморист Виктор Розовый и другие.
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