Тина Кароль прошла курс военной подготовки для гражданских "Резервист"
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Тина Кароль прошла курс военной подготовки для гражданских "Резервист"

Кароль
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Источник:  Суспільне. Культура

Певица Тина Кароль овладела тактической медициной по протоколу, обращению с оружием, практике по стрельбе и использованию радиосвязи, инженерной подготовке и боевому согласованию.

Главные тезисы

  • Тина Кароль прошла курс военной подготовки для гражданских “Резервист”, овладев тактической медициной и другими навыками.
  • Участие популярных артистов, включая Сергея Жадана и других, в военную подготовку свидетельствует о солидарности с украинским народом во время войны.
  • Мобилизация известных личностей в Вооруженные Силы Украины признана важным сигналом поддержки и готовности помочь в критических ситуациях.
  • Тина Кароль выразила благодарность за предоставленные знания, полученные в рамках курса военной подготовки, и подчеркнула важность понимания происходящего в стране и готовности помочь в случае необходимости.

Тина Кароль училась такмеду

Украинская певица Тина Кароль прошла курс военной подготовки для гражданских "Резервистов" вместе с ветеранами "Азова".

Об этом звезда рассказала в своем Telegram-канале.

Ну а что тут удивительного? Я гражданка Украины. Украина — это мой выбор очень давно. Это не новость. Хочу сознательно понимать, что происходит, как помочь людям и себе в чрезвычайной ситуации. Мы живем в войне.

Тина Король

Тина Король

Певица

Тина Король

Певица овладела тактической медициной по протоколу, обращению с оружием, практике по стрельбе и использованию радиосвязи, инженерной подготовке и боевому согласованию.

Тина Король

Также исполнительница выразила благодарность "Резервисту":

Для меня было честью общаться и получить опыт ветеранов «Азова». Те отвага и надежность, которую транслируют ребята, наши мужественные защитники, восхищают. Я получила невероятные знания. Ни за что не агитирую, но кто тоже чувствует такой зов, советую.

Тина Король

Какие артисты мобилизовались в ВСУ

С начала полномасштабного вторжения многие украинские художники мобилизовались в Вооруженные Силы Украины. Среди них:

  • Писатель и переводчик Остап Украинец;

  • Фронтмен группы "Фиолет" и писатель Сергей Колос;

  • Певец Макс Барских;

  • Писатель и фронтмен группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан;

  • Актер Максим Девизоров;

  • Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополь;

  • Музыкант Yarmak;

  • Фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк;

  • Актер Андрей Фединчик;

  • Бывший фронтмен группы "Тартак" Саша Положинский;

  • Участник группы "ТНМК" Олег Фагот;

  • Режиссер Ахтем Сеитаблаев;

  • Хореограф Дмитрий Дикусар;

  • Режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов;

  • Музыкант Коля Серга;

  • Шоумен Гарик Бирча;

  • Фронтмен группы O. Torvald Женя Галич;

  • Юморист Виктор Розовый и другие.

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