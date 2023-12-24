Тина Кароль перепела известную щедривку вместе с группой PROBASS & HARDI — видео

Щедривка зазвучала по-новому: Кароль спела с PROBASS & HARDS

Тина Кароль и электронная группа из Кременчуга PROBASS & HARDI представили новую версию известной украинской щедривки "Ой сивая тая зозуленька".

Обновленную версию щедривки Кароль спела в эфире "Сніданку з 1+1" и поделилась соответствующим видео у себя в Facebook.

Новое звучание известной щедривки. Немного настроения вам. Все будет Украина! – подписала Тина. Поделиться

Артистка рассказала, что сама обратилась к группе PROBASS & HARDI с просьбой присоединиться к ее рождественской музыкальной инициативе и осовременить старую щедривку.

Фронтмен коллектива, в свою очередь, отметил, что не мог отказать звезде, ведь согласен с тем, что важно популяризировать первозданную украинскую культуру всеми возможными методами.

Кароль, кроме прочего, поразила поклонников и своим роскошным образом. Певица надела невероятной красоты вышиванку с красными цветочными орнаментами на белой ткани. Ее особенность – длинные рукава необычной формы.

Песню One Nation Under Love номинировали на Грэмми: что известно

По словам Тины Кароль, песню подали на разные номинации "Грэмми".

Как известно, в клипе звезда поет о несокрушимой украинской нации на фоне памятника "Украина-Мать" в Киеве.

Увидим! Даже наш симфонический оркестр также представлен в "Грэмми". Будет видно, дадут ли нам короткий шорт-лист или длинный. Я не знаю. Это уже такое: "Вы должны это сделать!", - отметила певица. Поделиться

Она также рассказала, что идея создать композицию One Nation Under Love возникла еще после полномасштабного вторжения России в Украину.

Тина довольно долго пыталась найти человека, который бы помог ему это воплотить в жизнь.

Впоследствии Тине Кароль удалось встретиться с Дайан Уоррен, с которой она довольно быстро нашла общий язык.