Тина Кароль перепела известную щедривку вместе с группой PROBASS & HARDI — видео

Певица Тина Кароль вместе с группой PROBASS & HARDI исполнила новую версию известной украинской щедривки "Ой сивая тая зозуленька". Измененная рождественская песня стала современной переработкой украинского фольклора.
Щедривка зазвучала по-новому: Кароль спела с PROBASS & HARDS
Тина Кароль и электронная группа из Кременчуга PROBASS & HARDI представили новую версию известной украинской щедривки "Ой сивая тая зозуленька".
Обновленную версию щедривки Кароль спела в эфире "Сніданку з 1+1" и поделилась соответствующим видео у себя в Facebook.
Артистка рассказала, что сама обратилась к группе PROBASS & HARDI с просьбой присоединиться к ее рождественской музыкальной инициативе и осовременить старую щедривку.
Фронтмен коллектива, в свою очередь, отметил, что не мог отказать звезде, ведь согласен с тем, что важно популяризировать первозданную украинскую культуру всеми возможными методами.
Кароль, кроме прочего, поразила поклонников и своим роскошным образом. Певица надела невероятной красоты вышиванку с красными цветочными орнаментами на белой ткани. Ее особенность – длинные рукава необычной формы.
Песню One Nation Under Love номинировали на Грэмми: что известно
По словам Тины Кароль, песню подали на разные номинации "Грэмми".
Как известно, в клипе звезда поет о несокрушимой украинской нации на фоне памятника "Украина-Мать" в Киеве.
Она также рассказала, что идея создать композицию One Nation Under Love возникла еще после полномасштабного вторжения России в Украину.
Тина довольно долго пыталась найти человека, который бы помог ему это воплотить в жизнь.
Впоследствии Тине Кароль удалось встретиться с Дайан Уоррен, с которой она довольно быстро нашла общий язык.
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