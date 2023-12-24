Тіна Кароль переспівала відому щедрівку разом з гуртом PROBASS & HARDI — відео

Співачка Тіна Кароль разом з гуртом PROBASS & HARDI заспівала нову версію відомої української щедрівки "Ой сивая тая зозуленька". Змінена різдвяна пісня стала сучасною переробкою українського фольклору.
Щедрівка зазвучала по-новому: Кароль заспівала з PROBASS & HARDS
Тіна Кароль і електронний гурт з Кременчука PROBASS & HARDI представили нову версію відомої української щедрівки "Ой сивая тая зозуленька".
Оновлену версію щедрівки Кароль заспівала в ефірі "Сніданку з 1+1" та поділилася відповідним відео у себе в Facebook.
Артистка розповіла, що сама звернулася до гурту PROBASS & HARDI з проханням доєднатися до її різдвяної музичної ініціативи та осучаснити стару щедрівку.
Фронтмен колективу, у свою чергу, зауважив, що не міг відмовити зірці, адже погоджується з тим, що важливо популяризувати первозданну українську культуру всіма можливими методами.
Кароль, окрім іншого, вразила прихильників і своїм розкішним образом. Співачка вдягнула неймовірної краси вишиванку з червоними квітковими орнаментами на білій тканині. Особливість сорочки – її довгі рукави незвичної форми.
Пісню One Nation Under Love номінували на Греммі: що відомо
За словами Тіни Кароль, пісню подали на різні номінації "Греммі".
Як відомо, у кліпі зірка співає про незламну українську націю на тлі пам'ятника "Україна-Мати" в Києві.
Вона також розповіла, що ідея створити композицію One Nation Under Love з'явилася ще після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Тіна доволі довго намагалася знайти людину, яка б допомогла їй це втілити в життя.
Згодом Тіні Кароль вдалося зустрітися з Дайан Уоррен, з якою вона доволі швидко знайшла спільну мову.
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