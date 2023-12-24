Тіна Кароль переспівала відому щедрівку разом з гуртом PROBASS & HARDI — відео

Щедрівка зазвучала по-новому: Кароль заспівала з PROBASS & HARDS

Тіна Кароль і електронний гурт з Кременчука PROBASS & HARDI представили нову версію відомої української щедрівки "Ой сивая тая зозуленька".

Оновлену версію щедрівки Кароль заспівала в ефірі "Сніданку з 1+1" та поділилася відповідним відео у себе в Facebook.

Нове звучання відомої щедрівки. Трошки настрою вам. Все буде Україна! – підписала Тіна. Поширити

Артистка розповіла, що сама звернулася до гурту PROBASS & HARDI з проханням доєднатися до її різдвяної музичної ініціативи та осучаснити стару щедрівку.

Фронтмен колективу, у свою чергу, зауважив, що не міг відмовити зірці, адже погоджується з тим, що важливо популяризувати первозданну українську культуру всіма можливими методами.

Кароль, окрім іншого, вразила прихильників і своїм розкішним образом. Співачка вдягнула неймовірної краси вишиванку з червоними квітковими орнаментами на білій тканині. Особливість сорочки – її довгі рукави незвичної форми.

Пісню One Nation Under Love номінували на Греммі: що відомо

За словами Тіни Кароль, пісню подали на різні номінації "Греммі".

Як відомо, у кліпі зірка співає про незламну українську націю на тлі пам'ятника "Україна-Мати" в Києві.

Побачимо! Навіть наш симфонічний оркестр також поданий до "Греммі". Буде видно, чи дадуть нам короткий шорт-лист чи довгий. Я не знаю. Це вже таке: "Ви мусите це зробити!", – зазначила співачка. Поширити

Вона також розповіла, що ідея створити композицію One Nation Under Love з'явилася ще після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тіна доволі довго намагалася знайти людину, яка б допомогла їй це втілити в життя.

Згодом Тіні Кароль вдалося зустрітися з Дайан Уоррен, з якою вона доволі швидко знайшла спільну мову.