Это низко. Дан Балан отреагировал на слухи о романе с Тиной Кароль
Категория
Шоу-бизнес
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Это низко. Дан Балан отреагировал на слухи о романе с Тиной Кароль

Тина Кароль и Дан Балан
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Источник:  online.ua

Молдавский певец Дан Балан возразил, что у него были отношения с украинской поп-дивой Тиной Кароль и призвал фанатов наконец-то оставить эту тему.

Дан Балан заявил, что его семья страдает от выдумок поклонников

В своем телеграмм-канале артист решил расставить все точки над “і”.

Певец обратился к фан-группе DanTina и заявил, что она "терроризирует его семью, друзей и близкое окружение".

Это низко! Как я говорил вам несколько лет назад: нас с Тиной не связывают близкие отношения. Мы не общались уже два года. Нет смысла в существовании вашей группы. Вы живете в иллюзиях, а ваши действия, которые нацелены на то, чтобы вредить другим, делает ваше сообщество опасным для общества, – написал Дан Балан.

Фото: скриншот

Таким образом, артист отреагировал на "творчество" фанатов, которые на протяжении многих лет продолжали не только приписывать ему роман с Кароль, но и делали коллажи, создавали видео со снимками звезд под романтическую музыку.

Дан Балан просит их заняться своей жизнью.

Проснитесь и займитесь своей жизнью, уделите лучшее время своей семье, и не тратьте его на этот бессмысленный негатив и жестокость. Верю, что у вас осталось что-то хорошее, – отметил певец.

Что известно о взаимоотношениях Тины Кароль и Дана Балана

Активный флирт артистов в 9 и 10 сезонах "Голоса страны", где они были судьями, заставил фанатов Тины и Дана поверить, что между ними завязался роман.

Однако несколько лет назад Владимир Завадюк откровенно признался, что историю любви звездных тренеров "Голоса страны" Тины Кароль и Дана Балана придумали ради рейтингов.

По словам продюсера, он заставил артистов поверить в то, что они интересны друг другу.

Позже Завадюк извинился за свои слова и опроверг заявление об искусственном романе.

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