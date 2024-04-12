Это низко. Дан Балан отреагировал на слухи о романе с Тиной Кароль

Молдавский певец Дан Балан возразил, что у него были отношения с украинской поп-дивой Тиной Кароль и призвал фанатов наконец-то оставить эту тему.
Дан Балан заявил, что его семья страдает от выдумок поклонников
В своем телеграмм-канале артист решил расставить все точки над “і”.
Певец обратился к фан-группе DanTina и заявил, что она "терроризирует его семью, друзей и близкое окружение".
Таким образом, артист отреагировал на "творчество" фанатов, которые на протяжении многих лет продолжали не только приписывать ему роман с Кароль, но и делали коллажи, создавали видео со снимками звезд под романтическую музыку.
Дан Балан просит их заняться своей жизнью.
Что известно о взаимоотношениях Тины Кароль и Дана Балана
Активный флирт артистов в 9 и 10 сезонах "Голоса страны", где они были судьями, заставил фанатов Тины и Дана поверить, что между ними завязался роман.
Однако несколько лет назад Владимир Завадюк откровенно признался, что историю любви звездных тренеров "Голоса страны" Тины Кароль и Дана Балана придумали ради рейтингов.
По словам продюсера, он заставил артистов поверить в то, что они интересны друг другу.
Позже Завадюк извинился за свои слова и опроверг заявление об искусственном романе.
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