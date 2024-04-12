Це підло. Дан Балан відреагував на чутки про роман з Тіною Кароль
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Це підло. Дан Балан відреагував на чутки про роман з Тіною Кароль

Тіна Кароль Дан Балан
Джерело:  online.ua

Молдавський співак Дан Балан заперечив, що у нього були стосунки з українською поп-дівою Тіною Кароль та закликав фанатів нарешті облишити цю тему.

Дан Балан заявив, що його родина страждає від вигадок шанувальників

У своєму телеграм-каналі артист виріши розставити всі крапки над і.

Співак звернувся до фан-групи DanTina і заявив, що вона "тероризує його родину, друзів та близьке оточення".

Це підло! Як я вам казав кілька років тому: нас із Тіною не пов'язують близькі стосунки. Ми не спілкувалися вже 2 роки. Немає сенсу в існуванні вашої групи. Ви живете в ілюзіях, а ваші дії, які націлені на те, щоб шкодити іншим, робить вашу спільноту небезпечною для суспільства, — написав Дан Балан.

Фото: скриншот

Таким чином артист відреагував на “творчість” фанатів, які протягом багатьох років продовжували не лише приписувати йому роман з Кароль, але й робили колажі, створювали відео зі знімками зірок під романтичну музику.

Дан Балан просить їх зайнятися своїм життям.

Прокиньтеся і займіться своїм життям, приділіть краще час своїй сім'ї, і не витрачайте його на цей безглуздий негатив і жорстокість. Вірю, що у вас лишилося щось добре, — зазначив співак.

Що відомо про взаємини Тіни Кароль і Дана Балана

Активний флірт артистів у 9 та 10 сезонах "Голосу країни", де вони були суддями, змусив фанатів Тіни та Дана повірити в те, що між ними зав’язався роман.

Однак декілька років тому, Володимир Завадюк відверто зізнався, що історію кохання зіркових тренерів "Голосу країни" Тіни Кароль і Дана Балана вигадали заради рейтингів.

За словами продюсера, він змусив артистів повірити в те, що вони цікаві одне одному.

Окрім того, Завадюк перепросив за свої слова і спростував заяву про штучний роман.

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