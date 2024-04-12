Молдавський співак Дан Балан заперечив, що у нього були стосунки з українською поп-дівою Тіною Кароль та закликав фанатів нарешті облишити цю тему.
Дан Балан заявив, що його родина страждає від вигадок шанувальників
У своєму телеграм-каналі артист виріши розставити всі крапки над і.
Співак звернувся до фан-групи DanTina і заявив, що вона "тероризує його родину, друзів та близьке оточення".
Таким чином артист відреагував на “творчість” фанатів, які протягом багатьох років продовжували не лише приписувати йому роман з Кароль, але й робили колажі, створювали відео зі знімками зірок під романтичну музику.
Дан Балан просить їх зайнятися своїм життям.
Прокиньтеся і займіться своїм життям, приділіть краще час своїй сім'ї, і не витрачайте його на цей безглуздий негатив і жорстокість. Вірю, що у вас лишилося щось добре, — зазначив співак.
Що відомо про взаємини Тіни Кароль і Дана Балана
Активний флірт артистів у 9 та 10 сезонах "Голосу країни", де вони були суддями, змусив фанатів Тіни та Дана повірити в те, що між ними зав’язався роман.
Однак декілька років тому, Володимир Завадюк відверто зізнався, що історію кохання зіркових тренерів "Голосу країни" Тіни Кароль і Дана Балана вигадали заради рейтингів.
За словами продюсера, він змусив артистів повірити в те, що вони цікаві одне одному.
Окрім того, Завадюк перепросив за свої слова і спростував заяву про штучний роман.
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