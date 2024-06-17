Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки для цивільних "Резервіст"
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки для цивільних "Резервіст"

Кароль
Джерело:  Суспільне. Культура

Співачка Тіна Кароль опанувала тактичну медицину за протоколом, поводження зі зброєю, практику зі стрільби та використання радіозв'язку, інженерну підготовку та бойове злагодження.

Головні тези:

  • Тіна Кароль опанувала тактичну медицину за протоколом та інші аспекти військової підготовки для цивільних.
  • Українська співачка взяла участь у курсі разом з ветеранами “Азову” та висловила вдячність за надані знання.
  • Сергій Жадан та інші мобілізувалися в Збройні Сили України.
  • Участь у військовій підготовці свідчить про готовність митців допомогти в надзвичайних ситуаціях та підтримати свою країну.
  • Мобілізація відомих митців у ЗСУ є важливим сигналом підтримки та солідарності українському народу у часи війни.

Тіна Кароль навчалася такмеду

Українська співачка Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки для цивільних "Резервіст" разом з ветеранами "Азову".

Про це зірка розповіла у своєму Telegram-каналі.

Ну а що тут дивного? Я громадянка України. Україна — це мій вибір дуже давно. Це не новина. Хочу свідомо розуміти, що відбувається, як допомогти людям і собі в надзвичайній ситуації. Ми живемо у війні.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Співачка

Тіна Кароль

Співачка опанувала тактичну медицину за протоколом, поводження зі зброєю, практику зі стрільби та використання радіозв'язку, інженерну підготовку та бойове злагодження.

Тіна Кароль

Також виконавиця висловила подяку "Резервісту":

Для мене було честю спілкуватися й отримати досвід від ветеранів «Азову». Ті відвага й надійність, яку транслюють хлопці, наші мужні захисники, захоплюють. Я отримала неймовірні знання. Ні за що не агітую, але хто теж відчуває такий поклик, раджу.

Тіна Кароль

Які митці мобілізувалися в ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення чимало українських митців мобілізувалися в Збройні Сили України. Серед них:

  • Письменник і перекладач Остап Українець;

  • Фронтмен гурту "Фіолет" і письменник Сергій Колос;

  • Співак Макс Барських;

  • Письменник і фронтмен гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан;

  • Актор Максим Девізоров;

  • Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя;

  • Музикант Yarmak;

  • Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк;

  • Актор Андрій Федінчик;

  • Колишній фронтмен гурту "Тартак" Сашко Положинський;

  • Учасник гурту "ТНМК" Олег Фагот;

  • Режисер Ахтем Сеітаблаєв;

  • Хореограф Дмитро Дікусар;

  • Режисер та колишній політв'язень Олег Сенцов;

  • Музикант Коля Сєрга;

  • Шоумен Гарік Бірча;

  • Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич;

  • Гуморист Віктор Розовий та інші.

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