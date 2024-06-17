Співачка Тіна Кароль опанувала тактичну медицину за протоколом, поводження зі зброєю, практику зі стрільби та використання радіозв'язку, інженерну підготовку та бойове злагодження.
Головні тези:
- Тіна Кароль опанувала тактичну медицину за протоколом та інші аспекти військової підготовки для цивільних.
- Українська співачка взяла участь у курсі разом з ветеранами “Азову” та висловила вдячність за надані знання.
- Сергій Жадан та інші мобілізувалися в Збройні Сили України.
- Участь у військовій підготовці свідчить про готовність митців допомогти в надзвичайних ситуаціях та підтримати свою країну.
- Мобілізація відомих митців у ЗСУ є важливим сигналом підтримки та солідарності українському народу у часи війни.
Тіна Кароль навчалася такмеду
Українська співачка Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки для цивільних "Резервіст" разом з ветеранами "Азову".
Про це зірка розповіла у своєму Telegram-каналі.
Співачка опанувала тактичну медицину за протоколом, поводження зі зброєю, практику зі стрільби та використання радіозв'язку, інженерну підготовку та бойове злагодження.
Також виконавиця висловила подяку "Резервісту":
Які митці мобілізувалися в ЗСУ
Від початку повномасштабного вторгнення чимало українських митців мобілізувалися в Збройні Сили України. Серед них:
Письменник і перекладач Остап Українець;
Фронтмен гурту "Фіолет" і письменник Сергій Колос;
Співак Макс Барських;
Письменник і фронтмен гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан;
Актор Максим Девізоров;
Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя;
Музикант Yarmak;
Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк;
Актор Андрій Федінчик;
Колишній фронтмен гурту "Тартак" Сашко Положинський;
Учасник гурту "ТНМК" Олег Фагот;
Режисер Ахтем Сеітаблаєв;
Хореограф Дмитро Дікусар;
Режисер та колишній політв'язень Олег Сенцов;
Музикант Коля Сєрга;
Шоумен Гарік Бірча;
Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич;
Гуморист Віктор Розовий та інші.
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