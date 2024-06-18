У додатку "Резерв+" з’явився е-квиток військовозобов’язаного

18 червня у застосунку Резерв+ для військовозобов’язаних з’явився QR-код, який, на переконання чиновників, стане повноцінною заміною паперових документів.

У додатку Резерв+ з’явився QR-код для зручної перевірки даних

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Електронний військово-обліковий документ вже доступний в "Резерв+, — заявила Черногоренко.

Як повідомляється в додатку, тепер у ньому доступний також QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією.

Тепер з собою можна не носити паперовий військовий квиток чи загублене приписне свідоцтво, — повідомляють розробники. Поширити

За словами Катерини Черногоренко, зчитувати QR-код відповідні посадові особи будуть також через застосунок, і додаткове обладнання для цього не знадобиться.

У Міноборони спростували фейки про застосунок Резерв+

Міф 1. "Резерв+" не має правового статусу, він не згадується в законодавстві.

Функціонування мобільного застосунку регулюється постановою КМУ від 10 травня 2024 року та наказом міністра оборони про створення інформаційно-комунікаційної системи для доступу до електронного кабінету військовозобов’язаного.

Міф 2. "Резерв+" некоректно працює, бо відображає неправильні дані.

Застосунок підтягує дані з реєстру "Оберіг", в якому можуть бути помилки внаслідок людського фактору. Міноборони планує запустити можливість повідомити про проблему прямо в застосунку

Міф 3. Скріни з витоком даних військовозобов'язаних вже в мережі.

У реєстрі не збирається інформація щодо військових частин та актуального звання військових. Це реєстр військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Доступ до нього неможливо отримати через інтернет, лише через захищені канали.

Міф 4. Застосунок створено за бюджетні кошти.

Створення "Резерв+" не фінансувалося з бюджетних коштів. Міноборони отримало програмне забезпечення за договором благодійної пожертви від неприбуткової організації.