Коли у "Резерв+" з'явиться електронне відстрочення та бронювання. У Міноборони назвали дату
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли у "Резерв+" з'явиться електронне відстрочення та бронювання. У Міноборони назвали дату

резерв +
Джерело:  NV

У додатку "Резерв+" скоро з'явиться можливість оформити відстрочку від онлайн мобілізації.

Головні тези:

  • Скоро у додатку 'Резерв+' буде доступне електронне відстрочення від онлайн мобілізації, яке планують впровадити автоматично для деяких категорій громадян.
  • Міністерство оборони планує запустити електронне бронювання через портал 'Дія', дозволяючи керівникам підприємств бронювати працівників онлайн.
  • Впровадження нових функцій у додатку 'Резерв+', таких як електронний напрямок на ВВК та онлайн-рекрутинг, удосконалить процес взаємодії з резервістами.
  • З 18 червня у додатку 'Резерв+' з'явився електронний військово-обліковий документ та QR-код для зручної перевірки даних.
  • Плани роботи над впровадженням електронного бронювання та відстроченням у додатку 'Резерв+' включають співпрацю кількох міністерств з метою швидкого запуску сервісу.

Коли у "Резерв+" з'явиться електронне відстрочення та бронювання

Заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко зазначила, що у деяких випадках відстрочка має надаватися автоматично, "без походу до ТЦК, без збору папірців, наприклад, людям з інвалідністю чи батькам трьох дітей". Адже всі ці дані, за словами Чорногоренко, вже мають державу, наприклад, родинні зв'язки є в Державному реєстрі актів цивільного стану.

Ми хочемо досить швидко закрити найпоширеніші кейси, щоб Резерв+ став абсолютно цифровим аналогом ТЦК, і всі сервіси, які можна автоматизувати, не забирали час та ресурси наших громадян, — зазначила вона.

На питання, коли може бути запущено цю функцію, Чорногоренко відповіла, що це відбудеться протягом літа.

Крім того, коментуючи запровадження процесу електронного бронювання, представник Міноборони зазначила, що воно буде доступне на порталі Дія, а Міністерство оборони буде системою-партнером.

Кожен керівник підприємства отримає доступ до записів у реєстрі Пенсійного фонду щодо своїх працівників, які підлягають бронюванню. Керівник зможе бронювати їх онлайн. Ця інформація відразу передаватиметься до реєстру Оберіг. Потім кожен заброньований користувач Резерв+ отримає відповідний статус у додатку у своєму смартфоні. Статус електронного бронювання відображатиметься під час формування електронного військово-облікового документа через додаток. Фактично це має зайняти кілька хвилин, — розповіла вона.

Вона зазначила, що для впровадження цієї функції потрібна взаємодія кількох міністерств: Міністерства економіки, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства оборони, Пенсійного фонду. Однак, за її словами, робиться все, щоб запустити якнайшвидше цей сервіс, і, ймовірно, це буде зроблено протягом літа.

Що відомо про "Резерв+"

Чорногоренко також розповідала, що до мобільного додатку "Резерв+" скоро будуть додані нові функції, зокрема, електронний напрямок на проходження ВВК, а також онлайн-рекрутинг та онлайн-навчання.

З 18 червня у додатку "Резерв+" доступний електронний військово-обліковий документ, а також QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією.

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