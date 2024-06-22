Коли у "Резерв+" з'явиться електронне відстрочення та бронювання. У Міноборони назвали дату

Коли у "Резерв+" з'явиться електронне відстрочення та бронювання

Заступник міністра оборони Катерина Чорногоренко зазначила, що у деяких випадках відстрочка має надаватися автоматично, "без походу до ТЦК, без збору папірців, наприклад, людям з інвалідністю чи батькам трьох дітей". Адже всі ці дані, за словами Чорногоренко, вже мають державу, наприклад, родинні зв'язки є в Державному реєстрі актів цивільного стану.

Ми хочемо досить швидко закрити найпоширеніші кейси, щоб Резерв+ став абсолютно цифровим аналогом ТЦК, і всі сервіси, які можна автоматизувати, не забирали час та ресурси наших громадян, — зазначила вона. Поширити

На питання, коли може бути запущено цю функцію, Чорногоренко відповіла, що це відбудеться протягом літа.

Крім того, коментуючи запровадження процесу електронного бронювання, представник Міноборони зазначила, що воно буде доступне на порталі Дія, а Міністерство оборони буде системою-партнером.

Кожен керівник підприємства отримає доступ до записів у реєстрі Пенсійного фонду щодо своїх працівників, які підлягають бронюванню. Керівник зможе бронювати їх онлайн. Ця інформація відразу передаватиметься до реєстру Оберіг. Потім кожен заброньований користувач Резерв+ отримає відповідний статус у додатку у своєму смартфоні. Статус електронного бронювання відображатиметься під час формування електронного військово-облікового документа через додаток. Фактично це має зайняти кілька хвилин, — розповіла вона. Поширити

Вона зазначила, що для впровадження цієї функції потрібна взаємодія кількох міністерств: Міністерства економіки, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства оборони, Пенсійного фонду. Однак, за її словами, робиться все, щоб запустити якнайшвидше цей сервіс, і, ймовірно, це буде зроблено протягом літа.

Що відомо про "Резерв+"

Чорногоренко також розповідала, що до мобільного додатку "Резерв+" скоро будуть додані нові функції, зокрема, електронний напрямок на проходження ВВК, а також онлайн-рекрутинг та онлайн-навчання.

З 18 червня у додатку "Резерв+" доступний електронний військово-обліковий документ, а також QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією.