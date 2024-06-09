У застосунку "Резерв+" зʼявиться Qr-код — Міноборони назвало дату
Категорія
Україна
Дата публікації

У застосунку "Резерв+" зʼявиться Qr-код — Міноборони назвало дату

Міноборони України
резерв

У застосунку для військовозобовʼязаних «Резерв+» з 18 червня зʼявиться QR-код, який замінить паперовий військовий квиток.

Головні тези:

  • QR-код дозволить представникам влади миттєво отримувати інформацію про статус військовозобов'язаного.
  • Застосунок 'Резерв+' також надасть можливість отримання електронного направлення на проходження військово-лікарської комісії онлайн.
  • Такі зміни спрямовані на розвантаження ТЦК та допомогу в уникненні додаткових черг для військовозобов'язаних.

У застосунку «Резерв+» незабаром будуть оновлення

Як повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, за його словами, це остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру «Оберіг» до паперового військово-облікового документа».

Відсканувавши цей код відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобовʼязаного, призовника або резервіста.

Крім того незабаром у застосунку має зʼявитися електронне направлення на проходження військово-лікарської комісії для тих, хто досі має статус «обмежено придатного», повідомила в ефірі телемарафону заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Хочу привідкрити завісу, ми зараз працюємо і розглядаємо, щоб за направленням на ВЛК не потрібно було фізично іти до ТЦК та СП. Фактично за згодою людини, якщо вона хоче, ми можемо вивантажити це в «Резерв+», — зазначила Катерина Черногоренко.

Черногоренко додала, що така функція має розвантажити ТЦК та допомогти уникнути додаткових черг.

У застосунку «Резерв+» свої дані оновили вже 1,6 мільйона військовозобовʼязаних, зазначив Лазуткін.

Мобілізація в Україні

З 18 травня в Україні набув чинності закон про мобілізацію, який скасував статус «обмежено придатного» — відтепер існують лише дві категорії військовозобовʼязаних: «придатний» і «непридатний» до військової служби.

Крім того, з набуттям чинності новим законом про мобілізацію, усі військовозобовʼязані віком 18—60 років до 16 липня мають уточнити адресу проживання, номери засобів звʼязку, адреси електронної пошти та інші військово-облікові дані.

Оновити свої дані можна як у ТЦК чи ЦНАП, які діють по всій країні, так і онлайн — у новому застосунку від Міноборони «Резерв+», який запрацював 18 травня — у день набуття чинності новим законом про мобілізацію.

Застосунок надає доступ до інформації в реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг». Водночас, оновлюючи дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, військовозобовʼязаний також отримає відповідну відмітку у військовий квиток.

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