В приложении "Резерв+" появится Qr-код — Минобороны назвало дату

В приложении для военнообязанных «Резерв+» с 18 июня появится QR-код, заменяющий бумажный военный билет.

В приложении «Резерв+» скоро будут обновления

Как сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, по его словам, это окончательно приравняет информацию из электронного реестра «Оберіг» к бумажному военно-учетному документу».

Отсканировав этот код, соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о статусе военнообязанного, призывника или резервиста.

Кроме того, вскоре в приложении должно появиться электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии для тех, кто до сих пор имеет статус «ограниченно подходящего», сообщила в эфире телемарафона заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Хочу приоткрыть занавес, мы сейчас работаем и рассматриваем, чтобы по направлению на ВЛК не нужно было физически идти в ТЦК и СП. Фактически, с согласия человека, если он хочет, мы можем выгрузить это в «Резерв+», — отметила Екатерина Черногоренко. Поделиться

Черногоренко добавила, что такая функция должна разгрузить ТЦК и помочь избежать дополнительных очередей.

В приложении "Резерв+" свои данные обновили уже 1,6 миллиона военнообязанных, отметил Лазуткин.

Мобилизация в Украине

С 18 мая в Украине вступил в силу закон о мобилизации, отменивший статус «ограниченно подходящего» — отныне существуют только две категории военнообязанных: «пригодный» и «непригодный» к военной службе.

Кроме того, с вступлением в силу нового закона о мобилизации все военнообязанные в возрасте 18—60 лет до 16 июля должны уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты и другие военно-учетные данные.

Обновить свои данные можно как в ТЦК или ЦНАП, действующих по всей стране, так и онлайн — в новом приложении от Минобороны «Резерв+», которое заработало 18 мая — в день вступления в силу нового закона о мобилизации.