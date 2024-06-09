В приложении "Резерв+" появится Qr-код — Минобороны назвало дату

В приложении для военнообязанных «Резерв+» с 18 июня появится QR-код, заменяющий бумажный военный билет.
Главные тезисы
- QR-код в приложение позволят получить мгновенную информацию о статусе военнообязанного, призывника или резервиста через сканирование QR-кода.
- В рамках нового закона о мобилизации украинцам 18—60 лет необходимо обновить свои данные в ТЦК или ЦНАП либо официально онлайн через приложение 'Резерв+'.
- Электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии также будет доступно в приложении, что сократит необходимость посещения офисов и стояние в очередях.
В приложении «Резерв+» скоро будут обновления
Как сообщил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, по его словам, это окончательно приравняет информацию из электронного реестра «Оберіг» к бумажному военно-учетному документу».
Отсканировав этот код, соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о статусе военнообязанного, призывника или резервиста.
Кроме того, вскоре в приложении должно появиться электронное направление на прохождение военно-врачебной комиссии для тех, кто до сих пор имеет статус «ограниченно подходящего», сообщила в эфире телемарафона заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.
Черногоренко добавила, что такая функция должна разгрузить ТЦК и помочь избежать дополнительных очередей.
В приложении "Резерв+" свои данные обновили уже 1,6 миллиона военнообязанных, отметил Лазуткин.
Мобилизация в Украине
С 18 мая в Украине вступил в силу закон о мобилизации, отменивший статус «ограниченно подходящего» — отныне существуют только две категории военнообязанных: «пригодный» и «непригодный» к военной службе.
Кроме того, с вступлением в силу нового закона о мобилизации все военнообязанные в возрасте 18—60 лет до 16 июля должны уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты и другие военно-учетные данные.
Обновить свои данные можно как в ТЦК или ЦНАП, действующих по всей стране, так и онлайн — в новом приложении от Минобороны «Резерв+», которое заработало 18 мая — в день вступления в силу нового закона о мобилизации.
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