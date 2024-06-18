В "Дії" вскоре появится функция е-бронирования. Как это будет работать

Через несколько недель на портале "Дії" станет доступна новая услуга е-бронирования.

Что известно о новой услуге электронного бронирования в Дії

Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на Powerup Ukraine conference, через несколько недель будет запущен функционал е-бронирования.

По его словам, услуга будет запущена через "Дію" в разделе для бизнеса.

Сначала Министерство экономики через портал "Дія" создаст "Единый перечень государственных органов, имеющих право бронировать работников". После этого руководители соответствующих предприятий и учреждений будут представлять списки работников для бронирования через приложение.

После проверки данных о военном учете и официальном трудоустройстве Министерство экономики будет принимать решение о подтверждении бронирования.

В случае положительного решения человек сможет получить выписку — документ, подтверждающий отсрочку от призыва. Для этого забронированный должен лично подать заявление через портал "Дія".

Напомним, недавно в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который, в частности, предусматривает так называемое "экономическое бронирование" от мобилизации.

Когда предприятию могут отказать в бронировании

Заместитель министра экономики Игорь Фоменко пояснил, что в случае, если Минэкономики уверено, что документы не полностью поданы или есть фальсификация в документах, предприятию могут отказать от бронирования сотрудников.