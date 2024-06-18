В "Дії" вскоре появится функция е-бронирования. Как это будет работать
Категория
Украина
Дата публикации

В "Дії" вскоре появится функция е-бронирования. Как это будет работать

дія
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Через несколько недель на портале "Дії" станет доступна новая услуга е-бронирования.

Главные тезисы

 

  • Министерство экономики создаст 'Единый перечень государственных органов, имеющих право бронировать работников'.
  • После проверки данных о военном учете и трудоустройстве Министерство экономики примет решение о бронировании и выдаст выписку для отсрочки от призыва.
  • В случае несоответствия документов или подозрения на фальсификацию, предприятию может быть отказано в бронировании.
  • Новый законопроект предусматривает 'экономическое бронирование' от мобилизации, что является важным шагом в сфере безопасности и защиты населения.

Что известно о новой услуге электронного бронирования в Дії

Как рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на Powerup Ukraine conference, через несколько недель будет запущен функционал е-бронирования.

По его словам, услуга будет запущена через "Дію" в разделе для бизнеса.

Сначала Министерство экономики через портал "Дія" создаст "Единый перечень государственных органов, имеющих право бронировать работников". После этого руководители соответствующих предприятий и учреждений будут представлять списки работников для бронирования через приложение.

После проверки данных о военном учете и официальном трудоустройстве Министерство экономики будет принимать решение о подтверждении бронирования.

В случае положительного решения человек сможет получить выписку — документ, подтверждающий отсрочку от призыва. Для этого забронированный должен лично подать заявление через портал "Дія".

Напомним, недавно в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, который, в частности, предусматривает так называемое "экономическое бронирование" от мобилизации.

Когда предприятию могут отказать в бронировании

Заместитель министра экономики Игорь Фоменко пояснил, что в случае, если Минэкономики уверено, что документы не полностью поданы или есть фальсификация в документах, предприятию могут отказать от бронирования сотрудников.

У нас есть правовые основания не выдавать приказ и вернуть пакет документов либо на доработку, либо на аннулирование предыдущих решений, — пояснил он.

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