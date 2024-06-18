У "Дії" невдовзі зʼявиться функція е-бронювання. Як це працюватиме

Через кілька тижнів на порталі "Дія" стане доступною нова послуга е-бронювання.

Що відомо про нову послугу електронного бронювання в “Дії”

Як розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Powerup Ukraine conference, за кілька тижнів буде запущено функціонал е-бронювання.

За його словами, послугу буде запущено через "Дію" в розділі для бізнесу.

Спочатку Міністерство економіки через портал "Дія" створить "Єдиний перелік державних органів, які мають право бронювати працівників". Після цього керівники відповідних підприємств та установ подаватимуть списки працівників для бронювання через застосунок.

Після перевірки даних про військовий облік та офіційне працевлаштування Міністерство економіки ухвалюватиме рішення щодо підтвердження бронювання.

У разі позитивного рішення, людина зможе отримати витяг — документ, що підтверджує відстрочку від призову. Для цього заброньований повинен особисто подати заяву через портал "Дія".

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді зареєстрували новий законопроект, який зокрема передбачає так зване "економічне бронювання" від мобілізації.

Коли підприємству можуть відмовити в бронюванні

Заступник міністра економіки Ігор Фоменко пояснив, що у разі, якщо Мінекономіки впевнене, що документи не повністю подані, або є фальсифікація в документах, підприємству можуть відмовити від бронювання співробітників.