Понад 800 тис українців звільнено від мобілізації завдяки стратегічному бронюванню

Наразі в Україні є можливість бронювати підприємства та співробітників стратегічних підприємств за постановами Кабінету міністрів № 45 та № 76.
Головні тези:
- В Україні існують сім критеріїв, які визначають можливість отримання броні для підприємств та співробітників.
- Уряд пропонує ввести практику економічного бронювання як додатковий механізм захисту підприємств.
- Підтримка критичних співробітників важлива для безперервного функціонування підприємств та ефективного стратегічного розвитку економіки.
- Мобільний застосунок Резерв+ допомагає узгодити дані військовозобов'язаних, оптимізуючи процеси та зменшуючи час очікування.
В уряді пропонують ввести паралельний механізм економічного бронювання
За цими постановами є сім критеріїв для претендентів на бронь. Про це розповів народний депутат України, голова комітету з питань економічного розвитку ВР Дмитро Наталуха.
За його словами, уряд пропонує ввести паралельний механізм, не скасовуючи теперішній, тобто "економічне бронювання".
Політик наголосив, що найголовніше в цьому бути впевненими, що технічні спеціалісти, критичні співробітники компанії продовжуватимуть виконувати свої обов'язки на робочих місцях для того, аби вони могли надалі планувати роботу підприємства та не зупинятися.
Головна різниця в тому, що на відміну від стратегічного бронювання, в економічному бронюванні роль держави взагалі мінімальна, якщо не відсутня в принципі. Ідея полягає в тому, що в усіх трьох моделях саме підприємство визначає, які співробітники для нього критичні і яких співробітників воно бажає залишити на своїх робочих місцях для гарантування їхньої подальшої роботи, — пояснив Наталуха.
Нардеп розповів, що у першому випадку підприємство має заплатити 20 тисяч гривень військового збору за кожного заброньованого працівника. У другій моделі ця сума становить мінімальну заробітну плату співробітника, яка починається від 36 тисяч гривень.
1,7 млн військовозобов'язаних українців оновили свої дані через Резерв+
Через мобільний застосунок Резерв+ 1,7 млн громадян України оновили свої дані, з них близько 26 тисяч — за кордоном.
Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Крім того, очікування документа забирає до 5 робочих днів.
За її словами, для тієї кількості ТЦК, які зараз функціонують в Україні, знадобилося б декілька місяців безперервної роботи для оновлення даних.
Катерина Черногоренко також додала, що 713 тис громадян станом на зараз згенерували документи через застосунок "Резерв+".
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