Понад 800 тис українців звільнено від мобілізації завдяки стратегічному бронюванню

Наразі в Україні є можливість бронювати підприємства та співробітників стратегічних підприємств за постановами Кабінету міністрів № 45 та № 76.

В уряді пропонують ввести паралельний механізм економічного бронювання

За цими постановами є сім критеріїв для претендентів на бронь. Про це розповів народний депутат України, голова комітету з питань економічного розвитку ВР Дмитро Наталуха.

Це так зване стратегічне бронювання. Це те, що реалізується безкоштовно. Там є сім критеріїв для того, щоб претендувати на бронь. Якщо компанія підпадає під три із цих семи критеріїв, то її можуть забронювати. На сьогодні за такою моделлю стратегічного бронювання заброньовано понад 800 тисяч осіб. Дмитро Наталуха Голова комітету з питань економічного розвитку ВР

За його словами, уряд пропонує ввести паралельний механізм, не скасовуючи теперішній, тобто "економічне бронювання".

Є багато підприємств, які сплачують стратегічну кількість податків, але при цьому вони не підпадають під ці сім критеріїв або навіть під три з них для того, щоб претендувати на стратегічне бронювання. Але в них є ресурс, є бажання, є необхідність — зауважив нардеп. Поширити

Політик наголосив, що найголовніше в цьому бути впевненими, що технічні спеціалісти, критичні співробітники компанії продовжуватимуть виконувати свої обов'язки на робочих місцях для того, аби вони могли надалі планувати роботу підприємства та не зупинятися.

Головна різниця в тому, що на відміну від стратегічного бронювання, в економічному бронюванні роль держави взагалі мінімальна, якщо не відсутня в принципі. Ідея полягає в тому, що в усіх трьох моделях саме підприємство визначає, які співробітники для нього критичні і яких співробітників воно бажає залишити на своїх робочих місцях для гарантування їхньої подальшої роботи, — пояснив Наталуха.

Нардеп розповів, що у першому випадку підприємство має заплатити 20 тисяч гривень військового збору за кожного заброньованого працівника. У другій моделі ця сума становить мінімальну заробітну плату співробітника, яка починається від 36 тисяч гривень.

1,7 млн військовозобов'язаних українців оновили свої дані через Резерв+

Через мобільний застосунок Резерв+ 1,7 млн громадян України оновили свої дані, з них близько 26 тисяч — за кордоном.

Про це розповіла заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Для кращого розуміння цієї цифри ми порівнюємо, скільки ресурсу зайняло б обслуговування такої кількості українців в ТЦК та СП, коли працівникам ТЦК доводилося б проводити прийоми громадян особисто. В середньому послуга оформлення електронного військово-облікового документа, ми його називаємо коротко електронний військовий, забирає 30 хвилин в ТЦК. Катерина Черногоренко Заступниця міністра оборони

Крім того, очікування документа забирає до 5 робочих днів.

За її словами, для тієї кількості ТЦК, які зараз функціонують в Україні, знадобилося б декілька місяців безперервної роботи для оновлення даних.

Катерина Черногоренко також додала, що 713 тис громадян станом на зараз згенерували документи через застосунок "Резерв+".