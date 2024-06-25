В Раде оценили эффективность нового закона о мобилизации
Категория
Украина
Дата публикации

В Раде оценили эффективность нового закона о мобилизации

Военные ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам заместителя руководителя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Евгения Чернева, новый закон о мобилизации работает эффективно.

Главные тезисы

  • Новый закон о мобилизации в Украине показал эффективность и увеличил количество мобилизованных лиц.
  • Применение приложения 'Резерв+' дало понимание мобилизационного потенциала страны.
  • Существует позитивная динамика по законопроекту о демобилизации, обещающему стабильные цифры.
  • Наращивание мобилизационного процесса требует дальнейшего усовершенствования законодательства на уровне подзаконных актов.
  • Важно анализировать результаты летнего периода для принятия обоснованных решений по будущему законопроекту.

Как в Раде оценивают работу нового закона по проведению мобилизации в Украине

Я считаю, здесь нужно смотреть, прежде всего, на цифры от наших Вооруженных Сил, от Генерального штаба по мобилизации. Насколько я знаю, цифры по количеству мобилизованных за последние месяцы после вступления закона в действие увеличились в разы. Из того, что слышим от Министерства обороны, они достаточно положительно оценивают работу этого закона. Конечно, есть еще много недостатков, которые нужно исправлять. Они исправляются на уровне подзаконных актов, на уровне постановлений КМУ по вопросам мобилизации, в том числе. Но, в принципе, все работает, – подчеркнул Чернев.

По его словам, все видят, насколько эффективно работает приложение "Резерв+", которое дает понимание мобилизационного потенциала в целях обороноспособности страны.

Люди сегодня больше все же доверяют онлайн инструментам, чем ТЦК и в этом есть вина самих ТЦК. Но, выполняется та же задача, которую ставила Минобороны перед собой, разрабатывая законопроект с которым мы работали. Это, прежде всего, понять мобилизационный резерв, который есть в Украине. Потому что очень много данных было не обновлено, было в старом виде, где-то на бумажках, они были утеряны на временно оккупированных территориях. Сейчас процесс идет, думаю, он будет улучшаться постоянно, – отметил нардеп.

Какие перспективы законопроекта по демобилизации

Чернев также оценил реальность внесения закона о демобилизации уже в начале осени этого года.

У нас была встреча с представителями Министерства обороны и Генштаба, мы как раз хотели услышать их позицию по поводу этого будущего законопроекта. Есть положительная динамика. Действительно, цифры, которые есть сегодня за май и, думаю, что за июнь, они будут в разы больше, чем до принятия закона о мобилизации. Но должна сохраниться такая же тенденция в течение нескольких месяцев, чтобы говорить о постоянных цифрах. Для того чтобы понимать, что можно говорить о демобилизации, - объясняет нардеп.

Он добавил, что предварительно есть договоренность, что нужно посмотреть по результатам летних месяцев, как будет идти мобилизационный процесс.

Если цифры сохранятся, можно говорить об обсуждении вопроса или разработке законопроекта, который должен разработать Министерство обороны по вопросам демобилизации, - подчеркнул Чернев.

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