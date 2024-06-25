Как в Раде оценивают работу нового закона по проведению мобилизации в Украине

Я считаю, здесь нужно смотреть, прежде всего, на цифры от наших Вооруженных Сил, от Генерального штаба по мобилизации. Насколько я знаю, цифры по количеству мобилизованных за последние месяцы после вступления закона в действие увеличились в разы. Из того, что слышим от Министерства обороны, они достаточно положительно оценивают работу этого закона. Конечно, есть еще много недостатков, которые нужно исправлять. Они исправляются на уровне подзаконных актов, на уровне постановлений КМУ по вопросам мобилизации, в том числе. Но, в принципе, все работает, – подчеркнул Чернев. Поделиться

По его словам, все видят, насколько эффективно работает приложение "Резерв+", которое дает понимание мобилизационного потенциала в целях обороноспособности страны.

Люди сегодня больше все же доверяют онлайн инструментам, чем ТЦК и в этом есть вина самих ТЦК. Но, выполняется та же задача, которую ставила Минобороны перед собой, разрабатывая законопроект с которым мы работали. Это, прежде всего, понять мобилизационный резерв, который есть в Украине. Потому что очень много данных было не обновлено, было в старом виде, где-то на бумажках, они были утеряны на временно оккупированных территориях. Сейчас процесс идет, думаю, он будет улучшаться постоянно, – отметил нардеп. Поделиться

Какие перспективы законопроекта по демобилизации

Чернев также оценил реальность внесения закона о демобилизации уже в начале осени этого года.

У нас была встреча с представителями Министерства обороны и Генштаба, мы как раз хотели услышать их позицию по поводу этого будущего законопроекта. Есть положительная динамика. Действительно, цифры, которые есть сегодня за май и, думаю, что за июнь, они будут в разы больше, чем до принятия закона о мобилизации. Но должна сохраниться такая же тенденция в течение нескольких месяцев, чтобы говорить о постоянных цифрах. Для того чтобы понимать, что можно говорить о демобилизации, - объясняет нардеп. Поделиться

Он добавил, что предварительно есть договоренность, что нужно посмотреть по результатам летних месяцев, как будет идти мобилизационный процесс.