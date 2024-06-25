По словам заместителя руководителя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Евгения Чернева, новый закон о мобилизации работает эффективно.
Главные тезисы
- Новый закон о мобилизации в Украине показал эффективность и увеличил количество мобилизованных лиц.
- Применение приложения 'Резерв+' дало понимание мобилизационного потенциала страны.
- Существует позитивная динамика по законопроекту о демобилизации, обещающему стабильные цифры.
- Наращивание мобилизационного процесса требует дальнейшего усовершенствования законодательства на уровне подзаконных актов.
- Важно анализировать результаты летнего периода для принятия обоснованных решений по будущему законопроекту.
Как в Раде оценивают работу нового закона по проведению мобилизации в Украине
По его словам, все видят, насколько эффективно работает приложение "Резерв+", которое дает понимание мобилизационного потенциала в целях обороноспособности страны.
Какие перспективы законопроекта по демобилизации
Чернев также оценил реальность внесения закона о демобилизации уже в начале осени этого года.
Он добавил, что предварительно есть договоренность, что нужно посмотреть по результатам летних месяцев, как будет идти мобилизационный процесс.
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