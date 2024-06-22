Украинские заключенные назвали причину желания массово мобилизоваться на фронт
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские заключенные назвали причину желания массово мобилизоваться на фронт

ВСУ
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Источник:  The Telegraph

По информации журналистов издания The Telegraph со ссылкой на заявления украинских заключенных, желающих присоединиться к военным на фронте, причиной такого решения стала не вероятная амнистия, а желание мести преступной армии РФ.

Главные тезисы

  • Украинские заключенные хотят присоединиться к армии из-за желания отомстить российским оккупантам и изменить свою жизнь.
  • Программа погашения остаточных сроков заключения при службе в армии стала стимулом для заключенных.
  • Тысячи украинских заключенных уже приняли решение присоединиться к украинским военным на передовой.
  • Мотивация украинских заключенных - месть за погибших членов семьи и желание приобрести новые навыки во время службы на фронте.
  • Программа привлечения заключенных в армию направлена на обеспечение дополнительного личного состава в период военных действий.

Что украинские заключенные говорят о причинах мобилизоваться в ряды ВСУ

Журналисты издания пообщались с осужденным за ограбление мужчиной по имени Александр.

По его словам, он согласился сменить тюремное заключение на фронтовую реальность из-за желания мести российским оккупантам, убившим нескольких членов его семьи, а также из-за планов изменить собственную жизнь, почти половина которой прошла в тюрьме.

Александр уже проходит обучение в тренировочном лагере и через несколько дней вместе с новыми товарищами должен пройти обучение и присоединиться к тысячам осужденных добровольцев на передовой.

Я не чувствую никакого давления, чтобы служить. Я просто решил полностью изменить свою жизнь. У меня тоже есть большая мотивация: многие члены моей семьи погибли в Мариуполе. Мне нравится мой выбор, потому что теперь вместо того, чтобы лежать на тюремной кровати, я могу получить новые навыки и изменить свою жизнь, – признается мужчина.

Согласно новому предложению украинского правительства, заключенным, становящимся в ряды войска, остаточные сроки заключения погашаются. Они получают условно-досрочное увольнение, если соглашаются служить в армии без отпуска до конца войны.

Сколько украинских заключенных уже согласились отправиться на фронт

По информации Минюста, тысячи украинских заключенных уже согласились присоединиться к украинским военным на передовой.

Глава Минюста Денис Малюска отметил, что существует конкуренция между военными командирами по привлечению заключенных, поскольку сейчас в подразделениях не хватает личного состава и они хотят привлечь новые силы к себе.

По всей стране уже почти 5 тыс. заключенных вызвались стать добровольцами в рамках этой программы.

Министр ранее заявлял, что ожидает, что в общей сложности к программе присоединятся от 10 тыс. до 20 тыс. заключенных.

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