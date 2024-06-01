Из заключенных можно построить очень хорошие подразделения — Александр "Гений" Ширшин

Заместитель командира батальона 47 ОМБр "Магура" Александр "Гений" Ширшин в интервью Online.UA рассказал, как относится к мобилизации заключенных в Украине.
Из мобилизованных осужденных можно создать хорошие подразделения
Как отметил замкомбата 47 ОМБр "Магура" Александр "Гений" Ширшин, с одной стороны он не хочет, чтобы мы были похожи на Россию.
Кроме того, по мнению защитника, из заключенных можно построить очень хорошие подразделения для выполнения задач.
Россия работает мощно над пропагандой против Украины
Журналист поинтересовался у "Гения", сталкивался ли он с российской ИПСО в Украине.
По мнению Александра "Гения" Ширшина, Россия работает достаточно мощно. Он добавил, что РФ — это страна, которая построила свою систему пропаганды в своей стране и оказывает мощное влияние на другие страны мира.
Заместитель командира батальона 47 ОМБр Магура отметил, что РФ доносит нам, что они очень мощный враг, которого невозможно преодолеть.
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