Из заключенных можно построить очень хорошие подразделения — Александр "Гений" Ширшин
Категория
Украина
Дата публикации

Из заключенных можно построить очень хорошие подразделения — Александр "Гений" Ширшин

Ширшин
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Источник:  online.ua

Заместитель командира батальона 47 ОМБр "Магура" Александр "Гений" Ширшин в интервью Online.UA рассказал, как относится к мобилизации заключенных в Украине.

Из мобилизованных осужденных можно создать хорошие подразделения

Как отметил замкомбата 47 ОМБр "Магура" Александр "Гений" Ширшин, с одной стороны он не хочет, чтобы мы были похожи на Россию.

Кроме того, по мнению защитника, из заключенных можно построить очень хорошие подразделения для выполнения задач.

Это люди, жившие какую-то часть своей жизни при определенных правилах. Это люди, умеющие подчиняться. Это люди, знающие, что такое дисциплина. В принципе даже из них можно было бы сделать нормальные подразделения для выполнения задач.

Александр "Гений" Ширшин

Александр "Гений" Ширшин

Заместитель командира батальона 47 ОМБр "Магура"

Россия работает мощно над пропагандой против Украины

Журналист поинтересовался у "Гения", сталкивался ли он с российской ИПСО в Украине.

По мнению Александра "Гения" Ширшина, Россия работает достаточно мощно. Он добавил, что РФ — это страна, которая построила свою систему пропаганды в своей стране и оказывает мощное влияние на другие страны мира.

Россия имеет повсюду своих агентов. И их ПСО работает, к сожалению, эффективно. Россия пытается сделать все, чтобы показать, насколько наша власть не может вести войну, бросающую людей на мясо.

Заместитель командира батальона 47 ОМБр Магура отметил, что РФ доносит нам, что они очень мощный враг, которого невозможно преодолеть.

Я не говорю, что враг слаб. Я не говорю, что он ни на что не может. Но не столь силен, как они пытаются себя выставить. И не столь силен, насколько после их ПСО наши люди его воспринимают.

Александр "Гений" Ширшин

Александр "Гений" Ширшин

Заместитель командира батальона 47 ОМБр "Магура"

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