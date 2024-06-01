Война ― дело молодых? Заместитель командира "Магура" развеял еще один миф о фронте

Заместитель командира батальона 47 ОМБр "Магура" Александр "Гений" Ширшин в интервью Online.UA поделился своим видением того, кто должен защищать родину на поле боя ― молодые бойцы или опытные взрослые воины.

Защита Украины от агрессии РФ ― обязанность каждого гражданина

Журналист Online.UA во время беседы с главным героем обратил внимание на то, что сейчас набирает обороты мысль о том, что война — дело молодых.

Александр Ширшин откровенно признался, что не разделяет подобные взгляды.

Не могу с этим согласиться. Не знаю, как назвать эту… Это не человек, к сожалению. Это не представитель украинского народа из Львова, который сказал, что воевать нужно молодым с 18 лет и вперед, вперед. А я что, мне уже за 40, а куда? У меня все болит. Война должна быть делом каждого. Совершенно каждого. Александр "Гений" Ширшин Заместитель командира батальона 47 ОМБр "Магура"

Как отмечает воин, вполне понятно, что молодой боец имеет больше сил, энергии и может успеть сделать немного больше, чем его взрослые собратья.

Однако нельзя игнорировать тот факт, что человек, имеющий больше опыта, больше подготовки или лучше осознанный в определенных вещах, также является очень важной персоной на поле боя.

Его работа может быть более качественной и профессиональной.