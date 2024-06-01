Война ― дело молодых? Заместитель командира "Магура" развеял еще один миф о фронте

Заместитель командира батальона 47 ОМБр "Магура" Александр "Гений" Ширшин в интервью Online.UA поделился своим видением того, кто должен защищать родину на поле боя ― молодые бойцы или опытные взрослые воины.
Защита Украины от агрессии РФ ― обязанность каждого гражданина
Журналист Online.UA во время беседы с главным героем обратил внимание на то, что сейчас набирает обороты мысль о том, что война — дело молодых.
Александр Ширшин откровенно признался, что не разделяет подобные взгляды.
Как отмечает воин, вполне понятно, что молодой боец имеет больше сил, энергии и может успеть сделать немного больше, чем его взрослые собратья.
Однако нельзя игнорировать тот факт, что человек, имеющий больше опыта, больше подготовки или лучше осознанный в определенных вещах, также является очень важной персоной на поле боя.
Его работа может быть более качественной и профессиональной.
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