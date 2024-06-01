Мы боремся за вас. Воины-разведчики ГУР обратились к похищенным Россией детям
Категория
Украина
Дата публикации

Мы боремся за вас. Воины-разведчики ГУР обратились к похищенным Россией детям

ГУР
ГУР
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Главное управление разведки к Международному дню защиты детей обратилось к украинским деткам, похищенным Россией.

Россия стремится стереть память об украинском детстве

Как сообщили в Главном управлении разведки, воины одолевают огонь и воду, пройдут все испытания, чтобы произнести похищенным в РФ украинским детям "Поздравляем дома".

Знаем – тяжело, но пусть любовь к Украине, к своей земле, родным и друзьям делает вас сильнее. Украина борется за вас. Мы боремся за вас. Каждый день и каждый час. Знайте – вы никогда не останетесь в одиночестве – говорится в сообщении.

Воины-разведчики заявили, что похитители из РФ стремятся стереть память об украинском детстве, и просят детей прогонять уныние подальше от сердец.

Украина вернула из РФ пятерых похищенных детей-сирот

По словам главы Save Ukraine Николая Кулебы, дети выживали целых три месяца на самой линии фронта, скрывались от бомб и ракет в подвале без еды и воды.

Кулеба отметил, что детей содержали в Херсонском центре социально-психологической реабилитации.

Каждый день к ним приходили военные и проверяли, вдруг ли никто не убежал, запрещали общаться с родными, угрожали.

В октябре 2022 года оккупанты вывезли их в Крым, а затем в Анапу Краснодарского края. А уже оттуда детей удалось спасти и вывезти на более безопасную территорию в Грузию.

Николай Кулеба

Николай Кулеба

Глава Save Ukraine

Россия массово похищает детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

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