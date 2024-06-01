Головне управління розвідки до Міжнародного дня захисту дітей звернулося до українських діток, яких викрала Росія.
Росія прагне стерти пам’ять про українське дитинство
Як повідомили у Головному управлінні розвідки, воїни долають вогонь і воду, пройдуть усі випробування, аби промовити викраденим в РФ українським дітям “Вітаємо вдома“.
Воїни–розвідники заявили, що викрадачі з РФ прагнуть стерти пам’ять про українське дитинство, й просять дітей проганяти зневіру подалі від сердець.
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За словами очільника Save Ukraine Миколи Кулеби, діти виживали цілих три місяці на самісінькій лінії фронту, ховалися від бомб та ракет у підвалі без їжі та води.
Кулеба зазначив, що дітей утримували в Херсонському центрі соціально-психологічної реабілітації.
Щодня до них приходили військові та перевіряли, чи раптом ніхто не втік, забороняли спілкуватися з рідними, погрожували.
Росія масово викрадає дітей з окупованих територій України
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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