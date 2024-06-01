Ми боремось за вас. Воїни-розвідники ГУР звернулися до викрадених Росією дітей
Категорія
Україна
Дата публікації

Ми боремось за вас. Воїни-розвідники ГУР звернулися до викрадених Росією дітей

ГУР
ГУР

Головне управління розвідки до Міжнародного дня захисту дітей звернулося до українських діток, яких викрала Росія.

Росія прагне стерти пам’ять про українське дитинство

Як повідомили у Головному управлінні розвідки, воїни долають вогонь і воду, пройдуть усі випробування, аби промовити викраденим в РФ українським дітям “Вітаємо вдома“.

Знаємо ― важко, але хай любов до України, до своєї землі, рідних і друзів робить вас сильнішими. Україна бореться за вас. Ми боремось за вас. Щодня і щогодини. Знайте — ви ніколи не залишитесь на самоті — йдеться у дописі.

Воїни–розвідники заявили, що викрадачі з РФ прагнуть стерти пам’ять про українське дитинство, й просять дітей проганяти зневіру подалі від сердець.

Україна повернула з РФ п’ятьох викрадених дітей–сиріт — відео

За словами очільника Save Ukraine Миколи Кулеби, діти виживали цілих три місяці на самісінькій лінії фронту, ховалися від бомб та ракет у підвалі без їжі та води.

Кулеба зазначив, що дітей утримували в Херсонському центрі соціально-психологічної реабілітації.

Щодня до них приходили військові та перевіряли, чи раптом ніхто не втік, забороняли спілкуватися з рідними, погрожували.

У жовтні 2022 року окупанти вивезли їх у Крим, а потім — в Анапу Краснодарського краю. А вже звідти дітей вдалося врятувати й вивезти на більш безпечну територію, у Грузію.

Микола Кулеба

Микола Кулеба

Очільник Save Ukraine

Росія масово викрадає дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія викрала 10 тис дітей з ТОТ України восени 2023 року
Викрадені діти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повернула з РФ п’ятьох викрадених дітей–сиріт — відео
Діти сироти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
День “захисту” дітей. Росія завдала удару по неповнолітніх українцях на Харківщині
Місце відпочинку

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?