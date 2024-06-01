Головне управління розвідки до Міжнародного дня захисту дітей звернулося до українських діток, яких викрала Росія.

Росія прагне стерти пам’ять про українське дитинство

Як повідомили у Головному управлінні розвідки, воїни долають вогонь і воду, пройдуть усі випробування, аби промовити викраденим в РФ українським дітям “Вітаємо вдома“.

Знаємо ― важко, але хай любов до України, до своєї землі, рідних і друзів робить вас сильнішими. Україна бореться за вас. Ми боремось за вас. Щодня і щогодини. Знайте — ви ніколи не залишитесь на самоті — йдеться у дописі. Поширити

Воїни–розвідники заявили, що викрадачі з РФ прагнуть стерти пам’ять про українське дитинство, й просять дітей проганяти зневіру подалі від сердець.

Україна повернула з РФ п’ятьох викрадених дітей–сиріт — відео

За словами очільника Save Ukraine Миколи Кулеби, діти виживали цілих три місяці на самісінькій лінії фронту, ховалися від бомб та ракет у підвалі без їжі та води.

Кулеба зазначив, що дітей утримували в Херсонському центрі соціально-психологічної реабілітації.

Щодня до них приходили військові та перевіряли, чи раптом ніхто не втік, забороняли спілкуватися з рідними, погрожували.

У жовтні 2022 року окупанти вивезли їх у Крим, а потім — в Анапу Краснодарського краю. А вже звідти дітей вдалося врятувати й вивезти на більш безпечну територію, у Грузію. Микола Кулеба Очільник Save Ukraine

Росія масово викрадає дітей з окупованих територій України

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.