Війна ― справа молодих? Заступник командира "Маґура" розвіяв ще один міф про реалії фронту
Категорія
Україна
Дата публікації

Війна ― справа молодих? Заступник командира "Маґура" розвіяв ще один міф про реалії фронту

Олександр “Геній” Ширшин
Джерело:  online.ua

Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура” Олександр “Геній” Ширшин в інтерв'ю Online.UA поділився своїм баченням того, хто повинен захищати батьківщину на полі бою - молоді бійці чи досвідчені дорослі воїни.

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Журналіст Online.UA під час бесіди з головним героєм звернув увагу на те, що зараз набирає обертів думка про те, що війна — це справа молодих.

Олександр Ширшин відверто зізнався, що не поділяє подібні погляди.

Не можу з цим погодитись. Не знаю, як назвати цю… Це не людина, на жаль. Це не представник українського народу зі Львова, який сказав, що воювати мають молоді з 18 років і вперед, вперед. А я що, мені вже за 40, а куди в мене все болить? Війна має бути справою кожного. Абсолютно кожного.

Олександр “Геній” Ширшин

Олександр “Геній” Ширшин

Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура”

Як зазначає воїн, цілком зрозуміло, що молодий боєць має більше сил, енергії та може встигнути зробити трохи більше, ніж його дорослі побратими.

Однак не можна ігнорувати той факт, що людина, яка має більше досвіду, більше підготовки, або краще усвідомлена в певних речах, також є дуже важливою персоною на полі бою.

Її робота може бути якіснішою та професійнішою.

З іншого боку, ми можемо побачити багато підрозділів, куди зголошуються саме молоді люди, куди йдуть бійці трошки старше 20 років. І це добре. Але не має бути так, що війна — це тільки справа молодих, — наголосив “Геній”.

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