З в'язнів можна побудувати дуже хороші підрозділи — Олександр “Геній” Ширшин

Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура” Олександр “Геній” Ширшин в інтерв'ю Online.UA розповів, як ставиться до мобілізації вʼязнів в Україні.
З мобілізованих засуджених можна створити хороші підрозділи
Як зазначив замкомбата 47 ОМБр “Маґура” Олександр “Геній” Ширшин, з одного боку він не хоче, щоб ми були подібні до Росії.
З іншого боку, на думку захисника, з в'язнів можна побудувати дуже хороші підрозділи для виконання задач.
Росія працює потужно над пропагандою проти України
Журналіст поцікавився у “Генія”, чи стикався він з російською ІПСО в Україні.
На думку Олександра “Генія“ Ширшина, Росія працює доволі потужно. Він додав, що РФ це країна, яка побудувала свою систему пропаганди у своїй країні й має потужний вплив на інші країни світу.
Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура” зазначив, що РФ доносить нам, що вони дуже потужний ворог, якого неможливо подолати.
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