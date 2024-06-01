З в'язнів можна побудувати дуже хороші підрозділи — Олександр “Геній” Ширшин

Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура” Олександр “Геній” Ширшин в інтерв'ю Online.UA розповів, як ставиться до мобілізації вʼязнів в Україні.

З мобілізованих засуджених можна створити хороші підрозділи

Як зазначив замкомбата 47 ОМБр “Маґура” Олександр “Геній” Ширшин, з одного боку він не хоче, щоб ми були подібні до Росії.

З іншого боку, на думку захисника, з в'язнів можна побудувати дуже хороші підрозділи для виконання задач.

Це люди, які жили якусь частину свого життя при певних правилах. Це люди, які вміють підпорядковуватись. Це люди, які знають, що таке дисципліна. В принципі, навіть з них можна було б зробити нормальні підрозділи для виконання задач. Олександр “Геній” Ширшин Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура”

Росія працює потужно над пропагандою проти України

Журналіст поцікавився у “Генія”, чи стикався він з російською ІПСО в Україні.

На думку Олександра “Генія“ Ширшина, Росія працює доволі потужно. Він додав, що РФ це країна, яка побудувала свою систему пропаганди у своїй країні й має потужний вплив на інші країни світу.

Росія має всюди своїх агентів. І їхнє ПСО працює, на жаль, ефективно. Росія намагається зробити все, щоб показати, наскільки наша влада неспроможна вести війну, що кидає людей на м'ясо. Поширити

Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура” зазначив, що РФ доносить нам, що вони дуже потужний ворог, якого неможливо подолати.