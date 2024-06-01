Ера добровольців закінчилася. Замкомбата 47 ОМБр “Маґура” закликав до активної мобілізації

Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура” Олександр “Геній” Ширшин в інтерв'ю Online.UA пояснив, чи зможе закон про мобілізацію суттєво вплинути на розвиток подій на полі бою.
Українцям не варто чекати швидких перемог після ухвалення закону про мобілізацію
На переконання захисника, найближчим часом приємних результатів після схвалення цього закону ми не побачимо.
Потрібен буде певний час для того, щоб підготувати людей, розподілити їх.
Настав час жорсткої мобілізації
Журналіст поцікавився у “Генія”, як має відбуватись мобілізація і рекрутинг, а також яких правил повинна дотримуватись влада, щоб не підірвати довіру населення.
Олександр Ширшин зазначив, що наразі ми знаходимося на тому етапі війни, коли боятися підриву довіри цивільних не варто, адже можна втратити країну.
За словами “Генія”, звичайно, вкрай важливо виділити достатньо часу на те, щоб мобілізований зрозумів, які він буде виконувати задачі, що для цього необхідно, як правильно поводитися зі зброєю.
Один з найкращих варіантів — коли будуть проходити злагодження відділеннями або взводами й одразу буде формуватися колектив, з яким боєць поїде на виконання якоїсь місії.
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