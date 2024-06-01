Ера добровольців закінчилася. Замкомбата 47 ОМБр “Маґура” закликав до активної мобілізації
Категорія
Україна
Дата публікації

Ера добровольців закінчилася. Замкомбата 47 ОМБр “Маґура” закликав до активної мобілізації

Олександр “Геній” Ширшин
Джерело:  online.ua

Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура” Олександр “Геній” Ширшин в інтерв'ю Online.UA пояснив, чи зможе закон про мобілізацію суттєво вплинути на розвиток подій на полі бою.

Українцям не варто чекати швидких перемог після ухвалення закону про мобілізацію

На переконання захисника, найближчим часом приємних результатів після схвалення цього закону ми не побачимо.

Потрібен буде певний час для того, щоб підготувати людей, розподілити їх.

Після того, як вони пройдуть перший свій бойовий досвід, будуть покращення в позитивний бік. Можливо, не настільки, наскільки ми хотіли б їх бачити, але це точно не буде швидко. Давайте, як мінімум, математично порахуємо. Треба назбирати людей, підготувати їх на полігоні — це кілька місяців. Розподілити по підрозділах, дати їм бойовий досвід — це мінімум місяців 4-5. Це коли ми почнемо бачити тільки якісь там перші результати цього закону, тобто дії цього закону.

Олександр “Геній” Ширшин

Олександр “Геній” Ширшин

Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура” 

Настав час жорсткої мобілізації

Журналіст поцікавився у “Генія”, як має відбуватись мобілізація і рекрутинг, а також яких правил повинна дотримуватись влада, щоб не підірвати довіру населення.

Олександр Ширшин зазначив, що наразі ми знаходимося на тому етапі війни, коли боятися підриву довіри цивільних не варто, адже можна втратити країну.

Мобілізація має бути жорсткою. Ера добровольців уже закінчилась. Комусь в будинок вже постукали. Хтось пережив окупацію, хтось пережив зґвалтування, пережив смерті, бачив, як розстрілюють їхніх рідних і близьких, а хтось досі сидить і п'є собі лате. Так не має бути. Тому люди мають бути одним цілим в протистоянні цьому злу. Далі чітка відкрита комунікація. Добра підготовка, — пояснює замкомбата 47 ОМБр “Маґура”.

За словами “Генія”, звичайно, вкрай важливо виділити достатньо часу на те, щоб мобілізований зрозумів, які він буде виконувати задачі, що для цього необхідно, як правильно поводитися зі зброєю.

Один з найкращих варіантів — коли будуть проходити злагодження відділеннями або взводами й одразу буде формуватися колектив, з яким боєць поїде на виконання якоїсь місії.

І це теж дає тобі більше впевненості, а ефективність виконання завдання буде рости в такому випадку. Я думаю, що для старту цих простих речей достатньо.

Олександр “Геній” Ширшин

Олександр “Геній” Ширшин

Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура”

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