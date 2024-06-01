Що має вміти кожний українець на тлі війни з РФ — пояснює заступник командира батальйону “Маґура”

Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура” Олександр “Геній” Ширшин в інтерв'ю Online.UA розповів, що має вміти кожен українець під час війни з РФ.
Українці повинні вміти володіти зброєю та надавати першу допомогу
На думку комбата 47 ОМБр “Маґура” Олександра “Генія” Ширшина, під час війни з РФ кожен українець має вміти володіти зброєю та надавати першу медичну допомогу.
Військовий заявив, що на тлі війни з РФ українці мають знати, скільки треба зусиль та часу для риття окопу й детально все розрахувати.
Плата за безвідповідальну свободу
На думку Олександра “Генія“ Ширшина війна з Росією — це плата за безвідповідальну свободу.
На питання, чому у країні, в якій вже понад 10 років йде війна, потрібно комусь щось пояснювати, де шукати мотивацію, Олександр Ширшин відповів:
Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура” зазначив, що українці сприймають стримання ворога, ніби це так має бути.
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