Що має вміти кожний українець на тлі війни з РФ — пояснює заступник командира батальйону “Маґура”

Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура” Олександр “Геній” Ширшин в інтерв'ю Online.UA розповів, що має вміти кожен українець під час війни з РФ.

Українці повинні вміти володіти зброєю та надавати першу допомогу

На думку комбата 47 ОМБр “Маґура” Олександра “Генія” Ширшина, під час війни з РФ кожен українець має вміти володіти зброєю та надавати першу медичну допомогу.

Також кожен з нас має вміти вирити собі окоп — заявив Олександр Ширшин. Поширити

Військовий заявив, що на тлі війни з РФ українці мають знати, скільки треба зусиль та часу для риття окопу й детально все розрахувати.

Плата за безвідповідальну свободу

На думку Олександра “Генія“ Ширшина війна з Росією — це плата за безвідповідальну свободу.

На питання, чому у країні, в якій вже понад 10 років йде війна, потрібно комусь щось пояснювати, де шукати мотивацію, Олександр Ширшин відповів:

Чесно, я не знаю. Я сам дивуюсь цьому. Але маємо, що маємо. Це плата за безвідповідальну свободу. Олександр “Геній” Ширшин Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура”

Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура” зазначив, що українці сприймають стримання ворога, ніби це так має бути.