Що має вміти кожний українець на тлі війни з РФ — пояснює заступник командира батальйону “Маґура”
Категорія
Україна
Дата публікації

Що має вміти кожний українець на тлі війни з РФ — пояснює заступник командира батальйону “Маґура”

Олександр “Геній” Ширшин
Джерело:  online.ua

Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура” Олександр “Геній” Ширшин в інтерв'ю Online.UA розповів, що має вміти кожен українець під час війни з РФ.

Українці повинні вміти володіти зброєю та надавати першу допомогу

На думку комбата 47 ОМБр “Маґура” Олександра “Генія” Ширшина, під час війни з РФ кожен українець має вміти володіти зброєю та надавати першу медичну допомогу.

Також кожен з нас має вміти вирити собі окоп — заявив Олександр Ширшин.

Військовий заявив, що на тлі війни з РФ українці мають знати, скільки треба зусиль та часу для риття окопу й детально все розрахувати.

Плата за безвідповідальну свободу

На думку Олександра “Генія“ Ширшина війна з Росією — це плата за безвідповідальну свободу.

На питання, чому у країні, в якій вже понад 10 років йде війна, потрібно комусь щось пояснювати, де шукати мотивацію, Олександр Ширшин відповів:

Чесно, я не знаю. Я сам дивуюсь цьому. Але маємо, що маємо. Це плата за безвідповідальну свободу.

Олександр “Геній” Ширшин

Олександр “Геній” Ширшин

Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура”

Заступник командира батальйону 47 ОМБр “Маґура” зазначив, що українці сприймають стримання ворога, ніби це так має бути.

Люди не усвідомлюють, наскільки загрозлива зараз ситуація. Їм все одно на те, що відбувається на Сході чи на Півдні, їх тут це не торкається. Хтось їм закриває тут небо, а там стримує ворога, щоб танків не було на сьогоднішній день в Києві чи в Дніпрі. Вони сприймають це, ніби так має бути.

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