Что должен уметь каждый украинец на фоне войны с РФ — объясняет замкомбата "Магура" Александр Ширшин

Заместитель командира батальона 47 ОМБр "Магура" Александр "Гений" Ширшин в интервью Online.UA рассказал, что должен уметь каждый украинец во время войны с РФ.

Украинцы должны уметь владеть оружием и оказывать первую помощь

По мнению комбата 47 ОМБр "Магура" Александра "Гения" Ширшина, во время войны с РФ каждый украинец должен уметь владеть оружием и оказывать первую медицинскую помощь.

Также каждый из нас должен уметь вырыть себе окоп, — заявил Александр Ширшин. Поделиться

Военный заявил, что на фоне войны с РФ украинцы должны знать, сколько нужно усилий и времени для рытья окопа и подробно все рассчитать.

Плата за безответственную свободу

По мнению Александра "Гения" Ширшина война с Россией — это плата за безответственную свободу.

На вопрос, почему в стране, в которой уже более 10 лет идет война, нужно кому-то объяснять, где искать мотивацию, Александр Ширшин ответил:

Честно, я не знаю. Я сам удивляюсь этому. Но есть, что имеем. Это плата за безответственную свободу. Александр "Гений" Ширшин Заместитель командира батальона 47 ОМБр "Магура"

Заместитель командира батальона 47 ОМБр Магура отметил, что украинцы воспринимают сдержание врага, будто это так должно быть.