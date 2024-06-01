Что должен уметь каждый украинец на фоне войны с РФ — объясняет замкомбата "Магура" Александр Ширшин

Заместитель командира батальона 47 ОМБр "Магура" Александр "Гений" Ширшин в интервью Online.UA рассказал, что должен уметь каждый украинец во время войны с РФ.
Украинцы должны уметь владеть оружием и оказывать первую помощь
По мнению комбата 47 ОМБр "Магура" Александра "Гения" Ширшина, во время войны с РФ каждый украинец должен уметь владеть оружием и оказывать первую медицинскую помощь.
Военный заявил, что на фоне войны с РФ украинцы должны знать, сколько нужно усилий и времени для рытья окопа и подробно все рассчитать.
Плата за безответственную свободу
По мнению Александра "Гения" Ширшина война с Россией — это плата за безответственную свободу.
На вопрос, почему в стране, в которой уже более 10 лет идет война, нужно кому-то объяснять, где искать мотивацию, Александр Ширшин ответил:
Заместитель командира батальона 47 ОМБр Магура отметил, что украинцы воспринимают сдержание врага, будто это так должно быть.
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