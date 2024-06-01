Эра добровольцев кончилась. Замкомбата 47 ОМБр "Магура" призвал к активной мобилизации

Заместитель командира батальона 47 ОМБр "Магура" Александр "Гений" Ширшин в интервью Online.UA объяснил, сможет ли закон о мобилизации существенно повлиять на развитие событий на поле боя.
Украинцам не стоит ждать быстрых побед после принятия закона о мобилизации
По мнению защитника, в ближайшее время приятных результатов после одобрения этого закона мы не увидим.
Потребуется определенное время для того, чтобы подготовить людей, распределить их.
Пришло время жесткой мобилизации
Журналист поинтересовался у "Гения", как должна проходить мобилизация и рекрутинг, а также, какие правила должна соблюдать власть, чтобы не подорвать доверие населения.
Александр Ширшин отметил, что сейчас мы находимся на том этапе войны, когда бояться подрыва доверия гражданских не стоит, ведь можно потерять страну.
По словам “Гения”, конечно, крайне важно выделить достаточно времени на то, чтобы мобилизованный понял, какие он будет выполнять задачи, что для этого необходимо, как правильно обращаться с оружием.
Один из лучших вариантов — когда будет формироваться коллектив, с которым боец поедет на выполнение какой-либо миссии.
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