Эра добровольцев кончилась. Замкомбата 47 ОМБр "Магура" призвал к активной мобилизации

Заместитель командира батальона 47 ОМБр "Магура" Александр "Гений" Ширшин в интервью Online.UA объяснил, сможет ли закон о мобилизации существенно повлиять на развитие событий на поле боя.

Украинцам не стоит ждать быстрых побед после принятия закона о мобилизации

По мнению защитника, в ближайшее время приятных результатов после одобрения этого закона мы не увидим.

Потребуется определенное время для того, чтобы подготовить людей, распределить их.

После того, как они пройдут свой первый боевой опыт, будут улучшения в положительную сторону. Возможно, не настолько, насколько мы хотели бы видеть их, но это точно не будет быстро. Давайте, как минимум, математически посчитаем. Надо собрать людей, подготовить их на полигоне — это несколько месяцев. Распределить по подразделениям, дать им боевой опыт — это минимум месяцев 4-5. Это когда мы начнем видеть только какие-то первые результаты этого закона, то есть действия этого закона. Александр "Гений" Ширшин Заместитель командира батальона 47 ОМБр "Магура"

Пришло время жесткой мобилизации

Журналист поинтересовался у "Гения", как должна проходить мобилизация и рекрутинг, а также, какие правила должна соблюдать власть, чтобы не подорвать доверие населения.

Александр Ширшин отметил, что сейчас мы находимся на том этапе войны, когда бояться подрыва доверия гражданских не стоит, ведь можно потерять страну.

Мобилизация должна быть жесткой. Эра добровольцев уже закончилась. Кому-то в дом уже постучали. Кто пережил оккупацию, кто пережил изнасилование, пережил смерти, видел, как расстреливают их родных и близких, а кто до сих пор сидит и пьет себе лат. Так не должно быть. Поэтому люди должны быть одним целым в противостоянии этому злу. Дальше четкая открытая коммуникация. Хорошая подготовка, — объясняет замкомбата 47 ОМБр Магура. Поделиться

По словам “Гения”, конечно, крайне важно выделить достаточно времени на то, чтобы мобилизованный понял, какие он будет выполнять задачи, что для этого необходимо, как правильно обращаться с оружием.

Один из лучших вариантов — когда будет формироваться коллектив, с которым боец поедет на выполнение какой-либо миссии.