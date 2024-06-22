За інформацією журналістів видання The Telegraph із посиланням на заяви українських в'язнів, які бажають приєднатись до військових на фронті, причиною такого рішення стала не ймовірна амністія, а бажання помсти злочинній армії РФ.

Що українські в’язні кажуть стосовно причин мобілізуватись до лав ЗСУ

Журналісти видання поспілкувались із засудженим за пограбування чоловіком на ім’я Олександр.

За його словами, він погодився змінити тюремне ув’язнення на фронтову реальність через бажання помсти російським окупантам, які вбили кількох членів його родини, а також через плани змінити власне життя, майже половина якого пройшла у в’язниці.

Наразі Олександр вже проходить навчання у тренувальному таборі і за кілька днів разом із новими товаришами має пройти вишкіл і приєднатись до тисяч засуджених добровольців на передовій.

Я не відчуваю жодного тиску, щоб піти служити. Я просто вирішив повністю змінити своє життя. У мене також є велика мотивація: багато членів моєї родини загинули в Маріуполі. Мені подобається мій вибір, тому що тепер замість того, щоб лежати на тюремному ліжку, я можу отримати нові навички і змінити своє життя, - зізнається чоловік. Поширити

Згідно з новою пропозицією українського уряду, ув'язненим, які стають до лав війська, залишкові терміни ув'язнення погашаються. Вони отримують умовно-дострокове звільнення, якщо погоджуються служити в армії без відпустки до кінця війни.

Скільки українських в’язнів вже погодились відправитись на фронт

За інформацією Мін’юсту, тисячі українських ув’язнених вже погодились приєднатись до українських військових на передовій.

Глава Мін’юсту Денис Малюська зазначив, що існує конкуренція між військовими командирами щодо залучення увʼязнених, оскільки наразі у підрозділах бракує особового складу і вони хочуть залучити нові сили до себе.

По всій країні вже майже 5 тис ув'язнених зголосилися стати добровольцями в рамках цієї програми.

Міністр раніше заявляв, що очікує, що загалом до програми долучаться від 10 тис до 20 тис ув'язнених.