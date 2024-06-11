Росія почала набирати на фронт жінок з в'язниць — NYT

Наприкінці травня Росія звільнила із в’язниць групу жінок для участі у бойових діях в Україні. Це може свідчити про новий етап у використанні Кремлем злочинців у війні.

Що відомо про вербування російських жінок з в'язниць до армії

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на екс-ув’язнених, які підтримують зв’язок із тими, хто досі перебуває у тюрмі. За їхніми словами, військові вербувальники забрали кількох жінок із в'язниці під Санкт-Петербургом. Поки незрозуміло, чи є їхнє звільнення поодиноким випадком, пілотною програмою чи початком більшої хвилі вербування.

Станом на початок 2022 року у російських в’язницях відбували покарання близько 30 тисяч жінок. Вербувальники почали обхід по в'язницях для жінок по всій європейській частині Росії восени 2023 року. Проте досі засуджені жінки, які вступили на військову службу, залишалися ув’язненими без офіційних пояснень.

Вербування жінок-засуджених відбувається в момент, коли російський уряд вдається до все більш нестандартних схем, щоб залучити добровольців з маргінесу російського суспільства, намагаючись уникнути чергового непопулярного призову. Крім ув'язнених, ці схеми вербування спрямовані на боржників, обвинувачених у злочинах та іноземців, — розповідають журналісти. Поширити

Поки невідомо, які обов’язки виконуватимуть призовниці на фронті. Вербувальники пропонували ув’язненим контракти на службу снайперами, бойовими санітарками та фронтовими радистками на один рік. Тоді погодились лише близько 40 із 400 в’язнів колонії.

Їм запропонували помилування та платню в еквіваленті приблизно 2000 доларів на місяць, що приблизно в 10 разів перевищує мінімальну зарплату в Росії.

Як пояснили колишні ув'язнені, рішення піти на фронт жінки прийняли зокрема через суворі умови в російських в'язницях. Вони були змушені постійно мовчати і проводили до 12 годин на добу, виконуючи обов’язкову роботу в лісопильній майстерні в’язниці, навіть при мінусовій температурі взимку.

Мобілізація у Росії

Як пише Financial Times, до кінця 2024 року — початку 2025-го у Росії можуть оголосити нову хвилю "часткової мобілізації".

Попри важкі втрати, окупаційна армія зараз на 15% більша, ніж на момент початку повномасштабної війни. Фінансові стимули, які підняли зарплати військових до безпрецедентного рівня, зіграли найбільшу роль у переконанні росіяни піти воювати.

Інститут вивчення війни підрахував, що поповнення окупаційної армії новобранцями не дозволить РФ проводити масштабні наступальні операції влітку на кількох напрямках. Нові резерви не зможуть діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів.