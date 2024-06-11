Россия начала набирать на фронт женщин из тюрем — NYT

В конце мая Россия освободила из тюрем группу женщин для участия в боевых действиях в Украине. Это может свидетельствовать о новом этапе использования Кремля преступников в войне.

Что известно о вербовке русских женщин из тюрем в армию

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на экс-заключенных, поддерживающих связь с теми, кто до сих пор находится в тюрьме. По их словам, военные вербовщики забрали нескольких женщин из тюрьмы под Санкт-Петербургом. Пока неясно, является ли их увольнение единичным случаем, пилотной программой или началом большей волны вербовки.

На начало 2022 года в российских тюрьмах отбывали наказание около 30 тысяч женщин. Вербовщики начали обход по тюрьмам для женщин по всей европейской части России осенью 2023 года. Однако до сих пор осужденные вступившие на военную службу женщины оставались заключенными без официальных объяснений.

Вербовка женщин-осужденных происходит в момент, когда российское правительство прибегает к все более нестандартным схемам, чтобы привлечь добровольцев из маргинеса российского общества, пытаясь избежать очередного непопулярного призыва. Помимо заключенных эти схемы вербовки направлены на должников, обвиняемых в преступлениях и иностранцев, — рассказывают журналисты. Поделиться

Пока неизвестно, какие обязанности будут выполнять призывницы на фронте. Вербовщики предлагали заключенным контракты на службу снайперами, боевыми санитарками и фронтовыми радистками на один год. Тогда согласились около 40 из 400 заключенных колонии.

Им предложили помилование и жалованье в эквиваленте примерно 2000 долларов в месяц, что примерно в 10 раз превышает минимальную зарплату в России.

Как пояснили бывшие заключенные, решение пойти на фронт женщины приняли, в частности, из-за суровых условий в российских тюрьмах. Они были вынуждены постоянно молчать и проводили до 12 часов в сутки, выполняя обязательную работу в лесопильной мастерской тюрьмы даже при минусовой температуре зимой.

Мобилизация в России

Как пишет Financial Times, до конца 2024 года — начала 2025-го в России могут объявить новую волну "долевой мобилизации".

Несмотря на тяжелые потери, оккупационная армия сейчас на 15% больше, чем к моменту начала полномасштабной войны. Финансовые стимулы, поднявшие зарплаты военных до беспрецедентного уровня, сыграли наибольшую роль в убеждении россияне пойти воевать.

Институт изучения войны подсчитал, что пополнение оккупационной армии новобранцами не позволит РФ проводить масштабные наступательные операции летом по нескольким направлениям. Новые резервы не могут действовать как силы проникновения первого или второго эшелонов.