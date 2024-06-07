У Росії військового відправили до в'язниці за інтерв'ю українському журналісту
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У Росії військового відправили до в'язниці за інтерв'ю українському журналісту

Павло Гугуєв та Дмитро Карпенко
Джерело:  online.ua

Колишнього солдата окупаційної армії РФ, який приймав участь у злочинній війні проти України, засудили у Москві та відправили до в'язниці через інтерв'ю українському журналісту. 

Головні тези:

  • Павло Гугуєв, колишній солдат окупаційної армії РФ, був заарештований і відправлений до в'язниці за інтерв'ю українському журналісту.
  • Звинувачення та арешт Гугуєва стали наслідком його інтерв'ю журналісту Дмитру Карпенку, де він розповідав про великі втрати серед російських військових у війні проти України.
  • Друге інтерв'ю Гугуєва було опубліковане в липні минулого року та викликало обурення в Росії, що призвело до додаткових заходів з боку російської влади.
  • Український журналіст повідомив про умови утримання повернутих із полону військовополонених росіян, що спричинило негативну реакцію влади та призвело до проблем для самого Гугуєва.
  • Ця ситуація є ще одним доказом порушень прав людини та свободи слова в Росії, які виникають у разі критики влади та викриття правопорушень українською пресою.

Що відомо про ув’язнення у Росії військового за інтерв’ю українському журналісту

Зазначається, що 235-й гарнізонний військовий суд заарештував Павла Гугуєва за звинуваченнями у у конфіденційному співробітництві з іноземцями (стаття 275.1 КК).

Наразі не має жодних подробиць з приводу цієї справи.

Російське видання “Медіазона” повідомляє, що приводом для звинувачень та арешту Гугуєва стало його інтерв’ю журналісту Дмитру Карпенку.

Гугуєв - колишній ув'язнений, засуджений за вбивство, заподіяння шкоди середньої тяжкості та крадіжку на 12 років. Відбувши в ув'язненні 10 років, він вирушив на війну в Україну і там потрапив у полон.

Зазначається, що перебуваючи в українському полоні він дав інтерв’ю українському журналісту Дмитру Карпенку, в якому розповідав про великі втрати серед російських військових.

Що відомо про друге інтерв’ю Гугуєва Дмитру Карпенку

Після цього він повернувся в Росію в рамках обміну військовополоненими.

Вже перебуваючи на території Росії, він вдруге дав інтерв’ю Карпенку, яке було опубліковане в липні минулого року.

Зокрема, у цьому інтерв’ю Гугуєв заявив, що повернутих із полону колишніх в'язнів понад місяць утримують у підмосковній військовій частині.

Видання "Холод" із посиланням на іншого полоненого повідомляло, що інтерв'ю Гугуєв давав, саме перебуваючи у військовій частині в Підмосков'ї.

Джерело "Холода" стверджувало, що після цього інтерв'ю в інших колишніх ув'язнених у військовій частині відібрали телефони, а самого Гугуєва на кілька днів замкнули в колишній збройовій кімнаті.

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