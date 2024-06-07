Колишнього солдата окупаційної армії РФ, який приймав участь у злочинній війні проти України, засудили у Москві та відправили до в'язниці через інтерв'ю українському журналісту.
Головні тези:
- Павло Гугуєв, колишній солдат окупаційної армії РФ, був заарештований і відправлений до в'язниці за інтерв'ю українському журналісту.
- Звинувачення та арешт Гугуєва стали наслідком його інтерв'ю журналісту Дмитру Карпенку, де він розповідав про великі втрати серед російських військових у війні проти України.
- Друге інтерв'ю Гугуєва було опубліковане в липні минулого року та викликало обурення в Росії, що призвело до додаткових заходів з боку російської влади.
- Український журналіст повідомив про умови утримання повернутих із полону військовополонених росіян, що спричинило негативну реакцію влади та призвело до проблем для самого Гугуєва.
- Ця ситуація є ще одним доказом порушень прав людини та свободи слова в Росії, які виникають у разі критики влади та викриття правопорушень українською пресою.
Що відомо про ув’язнення у Росії військового за інтерв’ю українському журналісту
Зазначається, що 235-й гарнізонний військовий суд заарештував Павла Гугуєва за звинуваченнями у у конфіденційному співробітництві з іноземцями (стаття 275.1 КК).
Наразі не має жодних подробиць з приводу цієї справи.
Російське видання “Медіазона” повідомляє, що приводом для звинувачень та арешту Гугуєва стало його інтерв’ю журналісту Дмитру Карпенку.
Гугуєв - колишній ув'язнений, засуджений за вбивство, заподіяння шкоди середньої тяжкості та крадіжку на 12 років. Відбувши в ув'язненні 10 років, він вирушив на війну в Україну і там потрапив у полон.
Зазначається, що перебуваючи в українському полоні він дав інтерв’ю українському журналісту Дмитру Карпенку, в якому розповідав про великі втрати серед російських військових.
Що відомо про друге інтерв’ю Гугуєва Дмитру Карпенку
Після цього він повернувся в Росію в рамках обміну військовополоненими.
Вже перебуваючи на території Росії, він вдруге дав інтерв’ю Карпенку, яке було опубліковане в липні минулого року.
Зокрема, у цьому інтерв’ю Гугуєв заявив, що повернутих із полону колишніх в'язнів понад місяць утримують у підмосковній військовій частині.
Видання "Холод" із посиланням на іншого полоненого повідомляло, що інтерв'ю Гугуєв давав, саме перебуваючи у військовій частині в Підмосков'ї.
Джерело "Холода" стверджувало, що після цього інтерв'ю в інших колишніх ув'язнених у військовій частині відібрали телефони, а самого Гугуєва на кілька днів замкнули в колишній збройовій кімнаті.
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