Колишнього солдата окупаційної армії РФ, який приймав участь у злочинній війні проти України, засудили у Москві та відправили до в'язниці через інтерв'ю українському журналісту.

Що відомо про ув’язнення у Росії військового за інтерв’ю українському журналісту

Зазначається, що 235-й гарнізонний військовий суд заарештував Павла Гугуєва за звинуваченнями у у конфіденційному співробітництві з іноземцями (стаття 275.1 КК).

Наразі не має жодних подробиць з приводу цієї справи.

Російське видання “Медіазона” повідомляє, що приводом для звинувачень та арешту Гугуєва стало його інтерв’ю журналісту Дмитру Карпенку.

Гугуєв - колишній ув'язнений, засуджений за вбивство, заподіяння шкоди середньої тяжкості та крадіжку на 12 років. Відбувши в ув'язненні 10 років, він вирушив на війну в Україну і там потрапив у полон.

Зазначається, що перебуваючи в українському полоні він дав інтерв’ю українському журналісту Дмитру Карпенку, в якому розповідав про великі втрати серед російських військових.

Що відомо про друге інтерв’ю Гугуєва Дмитру Карпенку

Після цього він повернувся в Росію в рамках обміну військовополоненими.

Вже перебуваючи на території Росії, він вдруге дав інтерв’ю Карпенку, яке було опубліковане в липні минулого року.

Зокрема, у цьому інтерв’ю Гугуєв заявив, що повернутих із полону колишніх в'язнів понад місяць утримують у підмосковній військовій частині.

Видання "Холод" із посиланням на іншого полоненого повідомляло, що інтерв'ю Гугуєв давав, саме перебуваючи у військовій частині в Підмосков'ї.

Джерело "Холода" стверджувало, що після цього інтерв'ю в інших колишніх ув'язнених у військовій частині відібрали телефони, а самого Гугуєва на кілька днів замкнули в колишній збройовій кімнаті.