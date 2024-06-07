Президент Володимир Зеленський в рамках візиту до Франції виступив перед Національними зборами Франції і виключив ймовірність жодних територіальних поступок Росії.
Головні тези:
- Зеленський виключив можливість територіальних поступок Росії, наголошуючи на недопустимості програшу у війні з Росією.
- Президент впевнено стверджує, що Україна здобуде перемогу у війні, розпочатій Росією, і закликає до єднання та сміливих дій.
- Зеленський попередив ЄС про реальну загрозу з боку Росії, наголошуючи, що можливими жертвами агресії можуть стати інші країни Європи.
- Президент розкрив небезпеку російського режиму та його агресивні дії до різних країн, висловивши впевненість у важливості єднання та боротьби із загрозою.
- Зеленський закликав до сміливості та підтримки союзників у боротьбі проти російської агресії, підкреслюючи важливість єдності та відсутності місця для зла в світі.
Зеленський виключає ймовірність територіальних поступок Росії
Глава держави висловив впевненість, що Україна здобуде перемогу у розв’язаній Росією злочинній війні.
Зеленський попередив ЄС про реальну загрозу нападу з боку Росії
За словами президента, наступними жертвами російської агресії можуть стати країни Балтії, Польща або Балкани.
Зеленський вкотре наголосив, що у разі успіху кремлівський диктатор Володимир Путін не зупиниться на Україні.
Глава держави зазначив, що погрози Кремля на адресу керівництва Франції через ймовірну відправку французьких військових інструкторів до України є черговим аргументом на користь сміливих дій партнерів.
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