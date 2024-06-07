Зеленський виключив ймовірність поступок Росії для завершення війни
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Політика
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Зеленський виключив ймовірність поступок Росії для завершення війни

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський в рамках візиту до Франції виступив перед Національними зборами Франції і виключив ймовірність жодних територіальних поступок Росії. 

Головні тези:

  • Зеленський виключив можливість територіальних поступок Росії, наголошуючи на недопустимості програшу у війні з Росією.
  • Президент впевнено стверджує, що Україна здобуде перемогу у війні, розпочатій Росією, і закликає до єднання та сміливих дій.
  • Зеленський попередив ЄС про реальну загрозу з боку Росії, наголошуючи, що можливими жертвами агресії можуть стати інші країни Європи.
  • Президент розкрив небезпеку російського режиму та його агресивні дії до різних країн, висловивши впевненість у важливості єднання та боротьби із загрозою.
  • Зеленський закликав до сміливості та підтримки союзників у боротьбі проти російської агресії, підкреслюючи важливість єдності та відсутності місця для зла в світі.

Зеленський виключає ймовірність територіальних поступок Росії

Чи може Путін виграти війну? Ні, бо ми з вами не маємо права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні, бо жодних ліній для зла не існує, що 80 років тому, що зараз. А якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною...Гітлер долав лінію за лінією, так само це робить сьогодні Путін, - наголосив президент.

Глава держави висловив впевненість, що Україна здобуде перемогу у розв’язаній Росією злочинній війні.

Чи можемо ми виграти цю битву? Безперечно так. Ми можемо. Україна, Україна, а, отже, Європа. Європа, а, отже, Франція. Я впевнений у цьому, так само як Франція. Франція вірила у свободу, коли ще День Д ще не відбувся, але той день висадки, як і день європейської перемоги був неминучий, - підкреслив Зеленський.

Зеленський попередив ЄС про реальну загрозу нападу з боку Росії

За словами президента, наступними жертвами російської агресії можуть стати країни Балтії, Польща або Балкани.

Європу знову намагаються перекроїти силою і розказують, що ті чи інші народи нібито "не заслуговують" на самостійне існування. Все це сьогодні направлено проти України, але для того і так, щоб завтра бути спрямованими проти інших, - підкреслив глава держави.

Зеленський вкотре наголосив, що у разі успіху кремлівський диктатор Володимир Путін не зупиниться на Україні.

Цей російський режим не визнає меж, йому недостатньо навіть Європи, він вже руйнував Сирію та хаотизує Сахель, він інвестує в терор і підважує життя там, куди може дотягнутися, там, де не зустрічає супротив, - зазначає президент.

Глава держави зазначив, що погрози Кремля на адресу керівництва Франції через ймовірну відправку французьких військових інструкторів до України є черговим аргументом на користь сміливих дій партнерів.

Коли з Російської Федерації прозвучали прям погрози Франції, це стало лише ще одним аргументом на користь нашої сміливості, на користь того, що жодне зло у світі не мало наглості протиставляти себе Франції та проголошувати французів "військовими цілями, - наголосив Зеленський.

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