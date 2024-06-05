Президент України з офіційним візитом прибув до Катару. Володимир Зеленський проведе перемовини з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані щодо повернення викрадених окупантами українських дітей.

Що відомо про візит Зеленського до Катару

Український лідер продовжує здійснювати закордонні поїздки на тлі прийдешнього Саміту миру у Швейцарії, який відбудеться 15 — 16 червня. Зеленський прагне заручитися якомога більшою міжнародною підтримкою.

Так, 5 червня глава держави приїхав до Катару для перемовин з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.

Президент зазначив, що Катар активно допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей.

Ми говоритимемо про продовження цієї роботи як у межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, так і в межах Саміту миру, де це є серед пунктів порядку денного, — розповів про майбутню зустріч Зеленський. Поширити

Глава держави зазначив, що Катар брав активну участь у підготовці Саміту миру, а тому має стати на ньому одним із голосів Близького Сходу за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку.

Також передбачається, що лідери України та Катару обговорять низку двосторонніх економічних і безпекових питань.

Зеленський провів зустріч з Еміром

У Катарі Володимир Зеленський провів зустріч з Еміром шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Президент подякував йому за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та всіх ключових резолюцій ООН щодо засудження повномасштабної російської агресії.

Підтримка Катаром Української формули миру важлива. Розповів про підготовку Глобального саміту миру, однією з тем якого стане звільнення полонених і депортованих українців. Дякую за сприяння у поверненні в Україну насильно вивезених Росією дітей. Ми домовилися продовжити співпрацю в цьому напрямі, — написав глава держави. Поширити

Зеленський додав, що Україна розраховує на подальшу солідарність Катару в цей історичний момент.