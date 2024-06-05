Президент України з офіційним візитом прибув до Катару. Володимир Зеленський проведе перемовини з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані щодо повернення викрадених окупантами українських дітей.
Головні тези:
- Зеленський прибув до Катару для перемовин з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані стосовно повернення українських дітей, викрадених окупантами.
- Український лідер продовжує здійснювати закордонні поїздки з метою залучення більшої міжнародної підтримки перед майбутнім Самітом миру в Швейцарії.
- Лідери України та Катару обговорять двосторонні економічні та безпекові питання під час зустрічі.
- Зеленський подякував Еміру Катару за підтримку суверенітету України та спільну роботу над Глобальним самітом миру, де важливою темою стане звільнення полонених та депортованих українців.
- Україна розраховує на продовження співпраці з Катаром у важливих питаннях повернення українських дітей і підтримки у глобальних ініціативах миру.
Що відомо про візит Зеленського до Катару
Український лідер продовжує здійснювати закордонні поїздки на тлі прийдешнього Саміту миру у Швейцарії, який відбудеться 15 — 16 червня. Зеленський прагне заручитися якомога більшою міжнародною підтримкою.
Так, 5 червня глава держави приїхав до Катару для перемовин з шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.
Президент зазначив, що Катар активно допомагає Україні повертати викрадених Росією дітей.
Глава держави зазначив, що Катар брав активну участь у підготовці Саміту миру, а тому має стати на ньому одним із голосів Близького Сходу за повернення людей додому, глобальну продовольчу та ядерну й енергетичну безпеку.
Також передбачається, що лідери України та Катару обговорять низку двосторонніх економічних і безпекових питань.
Зеленський провів зустріч з Еміром
У Катарі Володимир Зеленський провів зустріч з Еміром шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Президент подякував йому за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та всіх ключових резолюцій ООН щодо засудження повномасштабної російської агресії.
Зеленський додав, що Україна розраховує на подальшу солідарність Катару в цей історичний момент.
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