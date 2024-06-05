Зеленський незабаром кілька разів зустрінеться з Байденом — перші подробиці

Український лідер Володимир Зеленський матиме змогу обговорити важливі питання щодо захисту України з американським колегою Джо Байденом цього тижня у Франції, а наступного - в Італії. Окрім того, можливо, що президент США все-таки прибуде на український Глобальний саміт миру у Швейцарію, де відбудеться їхня третя зустріч.

Зеленський та Байден не втрачають контакт

Про усі деталі запланованих зустрічей журналістам розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на борту літака, який вилетів до Франції.

За його словами, у Нормандії в очільника Білого дому буде можливість зустрітися з президентом Зеленським і обговорити з ним стан справ в Україні, а також те, як офіційний Вашингтон посилювати підтримку Києва.

За кілька днів він (Джо Байден — ред.) також матиме можливість знову зустрітися з президентом Зеленським у межах саміту Групи семи в Італії. Джейк Салліван Радник президента США з національної безпеки

Як уже згадувалося раніше, 4 червня очільник Білого дому уже вилетів до Франції, де він стане одним з учасників пам'ятних заходів з нагоди 80-х роковин висадки союзників у Нормандії.

Зеленський також зустрінеться з Макроном

Уже 6 червня французький лідер Еммануель Макрон прийме в Єлисейському палаці президента України Володимира Зеленського, який прибуде з візитом з нагоди святкування Дня висадки союзників у Нормандії.

Як згадувалося раніше, візит українського колеги глава республіки анонсував ще минулого тижня, однак офіційний Київ поки його не підтверджував.

У мене буде можливість, коли президент Зеленський наступного тижня поїде до Франції на заходи з нагоди Дня висадки союзників у Нормандії, прийняти його і тоді дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що ми збираємося зробити (для підтримки України. — Ред.) Еммануель Макрон Президент Франції

На цьому тлі важливо згадати, що команда Еммануеля Макрона наразі розглядає можливість відправки військових інструкторів в Україну, попри занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.