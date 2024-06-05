Зеленський незабаром кілька разів зустрінеться з Байденом — перші подробиці
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Зеленський незабаром кілька разів зустрінеться з Байденом — перші подробиці

The White House
Зеленський та Байден

Український лідер Володимир Зеленський матиме змогу обговорити важливі питання щодо захисту України з американським колегою Джо Байденом цього тижня у Франції, а наступного - в Італії. Окрім того, можливо, що президент США все-таки прибуде на український Глобальний саміт миру у Швейцарію, де відбудеться їхня третя зустріч.

Головні тези:

  • Зеленський планує кілька зустрічей з Байденом у різних країнах для обговорення співпраці та підтримки України.
  • Важливі питання щодо захисту України будуть обговорені на самітах у Франції та Італії у контексті загострення напруги на Сході.
  • Підтримка Києва може бути посиленою завдяки спільним угодам та ініціативам між Зеленським та Байденом.
  • Україна також розраховує на підтримку від Франції у вигляді можливої відправки військових інструкторів, попри опозицію Росії.
  • Заплановані зустрічі визначать подальші перспективи співпраці між Україною, США та Європейським союзом у контексті геополітичних турбулентностей.

Зеленський та Байден не втрачають контакт

Про усі деталі запланованих зустрічей журналістам розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на борту літака, який вилетів до Франції.

За його словами, у Нормандії в очільника Білого дому буде можливість зустрітися з президентом Зеленським і обговорити з ним стан справ в Україні, а також те, як офіційний Вашингтон посилювати підтримку Києва.

За кілька днів він (Джо Байден — ред.) також матиме можливість знову зустрітися з президентом Зеленським у межах саміту Групи семи в Італії.

Джейк Салліван

Джейк Салліван

Радник президента США з національної безпеки

Як уже згадувалося раніше, 4 червня очільник Білого дому уже вилетів до Франції, де він стане одним з учасників пам'ятних заходів з нагоди 80-х роковин висадки союзників у Нормандії.

Зеленський також зустрінеться з Макроном

Уже 6 червня французький лідер Еммануель Макрон прийме в Єлисейському палаці президента України Володимира Зеленського, який прибуде з візитом з нагоди святкування Дня висадки союзників у Нормандії.

Як згадувалося раніше, візит українського колеги глава республіки анонсував ще минулого тижня, однак офіційний Київ поки його не підтверджував.

У мене буде можливість, коли президент Зеленський наступного тижня поїде до Франції на заходи з нагоди Дня висадки союзників у Нормандії, прийняти його і тоді дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що ми збираємося зробити (для підтримки України. — Ред.)

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

На цьому тлі важливо згадати, що команда Еммануеля Макрона наразі розглядає можливість відправки військових інструкторів в Україну, попри занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.

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