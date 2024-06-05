Зеленський незабаром кілька разів зустрінеться з Байденом — перші подробиці

Український лідер Володимир Зеленський матиме змогу обговорити важливі питання щодо захисту України з американським колегою Джо Байденом цього тижня у Франції, а наступного - в Італії. Окрім того, можливо, що президент США все-таки прибуде на український Глобальний саміт миру у Швейцарію, де відбудеться їхня третя зустріч.
Головні тези:
- Зеленський планує кілька зустрічей з Байденом у різних країнах для обговорення співпраці та підтримки України.
- Важливі питання щодо захисту України будуть обговорені на самітах у Франції та Італії у контексті загострення напруги на Сході.
- Підтримка Києва може бути посиленою завдяки спільним угодам та ініціативам між Зеленським та Байденом.
- Україна також розраховує на підтримку від Франції у вигляді можливої відправки військових інструкторів, попри опозицію Росії.
- Заплановані зустрічі визначать подальші перспективи співпраці між Україною, США та Європейським союзом у контексті геополітичних турбулентностей.
Зеленський та Байден не втрачають контакт
Про усі деталі запланованих зустрічей журналістам розповів радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на борту літака, який вилетів до Франції.
За його словами, у Нормандії в очільника Білого дому буде можливість зустрітися з президентом Зеленським і обговорити з ним стан справ в Україні, а також те, як офіційний Вашингтон посилювати підтримку Києва.
Як уже згадувалося раніше, 4 червня очільник Білого дому уже вилетів до Франції, де він стане одним з учасників пам'ятних заходів з нагоди 80-х роковин висадки союзників у Нормандії.
Зеленський також зустрінеться з Макроном
Уже 6 червня французький лідер Еммануель Макрон прийме в Єлисейському палаці президента України Володимира Зеленського, який прибуде з візитом з нагоди святкування Дня висадки союзників у Нормандії.
Як згадувалося раніше, візит українського колеги глава республіки анонсував ще минулого тижня, однак офіційний Київ поки його не підтверджував.
На цьому тлі важливо згадати, що команда Еммануеля Макрона наразі розглядає можливість відправки військових інструкторів в Україну, попри занепокоєння деяких союзників і критику з боку Росії.
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