Зеленский вскоре несколько раз встретится с Байденом — первые подробности

Украинский лидер Владимир Зеленский сможет обсудить важные вопросы касательно защиты Украины с американским коллегой Джо Байденом на этой неделе во Франции, а на следующей — в Италии. Кроме того, возможно, что президент США прибудет на украинский Глобальный саммит мира в Швейцарию, где состоится их третья встреча.

Зеленский и Байден не теряют контакт

Обо всех деталях запланированных встреч журналистам рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на борту самолета, который вылетел во Францию.

По его словам, в Нормандии у главы Белого дома будет возможность встретиться с президентом Зеленским и обсудить с ним положение дел в Украине, а также как официальный Вашингтон усиливать поддержку Киева.

Через несколько дней он (Джо Байден — ред.) также сможет вновь встретиться с президентом Зеленским в рамках саммита Группы семи в Италии. Джейк Салливан Советник президента США по национальной безопасности

Как уже упоминалось ранее, 4 июня глава Белого дома уже вылетел во Францию, где он станет одним из участников памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.

Зеленский также встретится с Макроном

6 июня французский лидер Эммануэль Макрон примет в Елисейском дворце президента Украины Владимира Зеленского, который прибудет с визитом по случаю празднования Дня высадки союзников в Нормандии.

Как уже упоминалось ранее, визит украинского коллеги глава республики анонсировал еще на прошлой неделе, однако официальный Киев пока его не подтверждал.

У меня будет возможность, когда президент Зеленский на следующей неделе поедет во Францию на мероприятия по случаю Дня высадки союзников в Нормандии, принять его и тогда очень конкретно поговорить, чтобы объявить, что мы собираемся сделать (для поддержки Украины. — ред.) Эммануэль Макрон Президент Франции

На этом фоне важно вспомнить, что команда Эммануэля Макрона рассматривает возможность отправки военных инструкторов в Украину, несмотря на обеспокоенность некоторых союзников и критику со стороны России.