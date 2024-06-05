Зеленский вскоре несколько раз встретится с Байденом — первые подробности

Украинский лидер Владимир Зеленский сможет обсудить важные вопросы касательно защиты Украины с американским коллегой Джо Байденом на этой неделе во Франции, а на следующей — в Италии. Кроме того, возможно, что президент США прибудет на украинский Глобальный саммит мира в Швейцарию, где состоится их третья встреча.
Главные тезисы
- На предстоящих встречах Зеленского и Байдена обсудят важные вопросы защиты Украины в контексте напряженной ситуации на Востоке.
- Украина также ожидает поддержку от Франции, включая возможную отправку военных инструкторов, несмотря на противодействие России.
- Эти встречи определят дальнейшие перспективы сотрудничества между Украиной, США и Европейским союзом в условиях геополитических изменений.
- Встречи Зеленского и Байдена во Франции и Италии станут ключевыми моментами для обсуждения важных аспектов сотрудничества и поддержки Украины.
Зеленский и Байден не теряют контакт
Обо всех деталях запланированных встреч журналистам рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на борту самолета, который вылетел во Францию.
По его словам, в Нормандии у главы Белого дома будет возможность встретиться с президентом Зеленским и обсудить с ним положение дел в Украине, а также как официальный Вашингтон усиливать поддержку Киева.
Как уже упоминалось ранее, 4 июня глава Белого дома уже вылетел во Францию, где он станет одним из участников памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии.
Зеленский также встретится с Макроном
6 июня французский лидер Эммануэль Макрон примет в Елисейском дворце президента Украины Владимира Зеленского, который прибудет с визитом по случаю празднования Дня высадки союзников в Нормандии.
Как уже упоминалось ранее, визит украинского коллеги глава республики анонсировал еще на прошлой неделе, однако официальный Киев пока его не подтверждал.
На этом фоне важно вспомнить, что команда Эммануэля Макрона рассматривает возможность отправки военных инструкторов в Украину, несмотря на обеспокоенность некоторых союзников и критику со стороны России.
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