Зеленский прибыл в Катар — первые подробности

Президент Украины с официальным визитом прибыл в Катар. Владимир Зеленский проведет переговоры с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани о возвращении похищенных оккупантами украинских детей.
Главные тезисы
- Зеленский прибыл в Катар для переговоров с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани о возвращении украинских детей, похищенных оккупантами.
- Украинский лидер продолжает совершать заграничные поездки с целью привлечения большей международной поддержки перед предстоящим Саммитом мира в Швейцарии.
- Лидеры Украины и Катара обсудят двусторонние экономические и вопросы безопасности во время встречи.
- Зеленский поблагодарил Эмира Катара за поддержку суверенитета Украины и совместную работу над Глобальным саммитом мира, где важной темой станет освобождение пленных и депортированных украинцев.
- Украина рассчитывает на продолжение сотрудничества с Катаром по важным вопросам возвращения украинских детей и поддержки в глобальных инициативах мира.
Что известно о визите Зеленского в Катар
Украинский лидер продолжает совершать заграничные поездки на фоне грядущего Саммита мира в Швейцарии, который состоится 15-16 июня. Зеленский стремится заручиться как можно большей международной поддержкой.
Так, 5 июня глава государства приехал в Катар для переговоров с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.
Президент отметил, что Катар активно помогает Украине возвращать похищенных Россией детей.
Глава государства отметил, что Катар активно участвовал в подготовке Саммита мира, а потому должен стать на нем одним из голосов Ближнего Востока за возвращение людей домой, глобальную продовольственную и ядерную и энергетическую безопасность.
Также предполагается, что лидеры Украины и Катара обсудят ряд двусторонних экономических и вопросов безопасности.
Зеленский провел встречу с Эмиром
В Катаре Владимир Зеленский провел встречу с Эмиром Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Президент поблагодарил его за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и всех ключевых резолюций ООН по осуждению полномасштабной российской агрессии.
Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на дальнейшую солидарность Катара в этот исторический момент.
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