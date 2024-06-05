Зеленский прибыл в Катар — первые подробности

Президент Украины с официальным визитом прибыл в Катар. Владимир Зеленский проведет переговоры с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани о возвращении похищенных оккупантами украинских детей.

Что известно о визите Зеленского в Катар

Украинский лидер продолжает совершать заграничные поездки на фоне грядущего Саммита мира в Швейцарии, который состоится 15-16 июня. Зеленский стремится заручиться как можно большей международной поддержкой.

Так, 5 июня глава государства приехал в Катар для переговоров с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Президент отметил, что Катар активно помогает Украине возвращать похищенных Россией детей.

Мы будем говорить о продолжении этой работы как в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей, так и в рамках Саммита мира, где это среди пунктов повестки дня, — рассказал о предстоящей встрече Зеленский. Поделиться

Глава государства отметил, что Катар активно участвовал в подготовке Саммита мира, а потому должен стать на нем одним из голосов Ближнего Востока за возвращение людей домой, глобальную продовольственную и ядерную и энергетическую безопасность.

Также предполагается, что лидеры Украины и Катара обсудят ряд двусторонних экономических и вопросов безопасности.

Зеленский провел встречу с Эмиром

В Катаре Владимир Зеленский провел встречу с Эмиром Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Президент поблагодарил его за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и всех ключевых резолюций ООН по осуждению полномасштабной российской агрессии.

Поддержка Катаром Украинской формулы мира важна. Рассказал о подготовке Глобального саммита мира, одной из тем которого станет освобождение пленных и депортированных украинцев. Спасибо за содействие в возвращении в Украину насильственно вывезенных Россией детей. Мы договорились продолжить сотрудничество в этом направлении, – написал глава государства. Поделиться

Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на дальнейшую солидарность Катара в этот исторический момент.