Зеленский прибыл в Катар — первые подробности
Категория
Мир
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Зеленский прибыл в Катар — первые подробности

Владимир Зеленский
Зеленский прибыл в Катар
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Президент Украины с официальным визитом прибыл в Катар. Владимир Зеленский проведет переговоры с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани о возвращении похищенных оккупантами украинских детей.

Главные тезисы

  • Зеленский прибыл в Катар для переговоров с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани о возвращении украинских детей, похищенных оккупантами.
  • Украинский лидер продолжает совершать заграничные поездки с целью привлечения большей международной поддержки перед предстоящим Саммитом мира в Швейцарии.
  • Лидеры Украины и Катара обсудят двусторонние экономические и вопросы безопасности во время встречи.
  • Зеленский поблагодарил Эмира Катара за поддержку суверенитета Украины и совместную работу над Глобальным саммитом мира, где важной темой станет освобождение пленных и депортированных украинцев.
  • Украина рассчитывает на продолжение сотрудничества с Катаром по важным вопросам возвращения украинских детей и поддержки в глобальных инициативах мира.

Что известно о визите Зеленского в Катар

Украинский лидер продолжает совершать заграничные поездки на фоне грядущего Саммита мира в Швейцарии, который состоится 15-16 июня. Зеленский стремится заручиться как можно большей международной поддержкой.

Так, 5 июня глава государства приехал в Катар для переговоров с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани.

Президент отметил, что Катар активно помогает Украине возвращать похищенных Россией детей.

Мы будем говорить о продолжении этой работы как в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей, так и в рамках Саммита мира, где это среди пунктов повестки дня, — рассказал о предстоящей встрече Зеленский.

Глава государства отметил, что Катар активно участвовал в подготовке Саммита мира, а потому должен стать на нем одним из голосов Ближнего Востока за возвращение людей домой, глобальную продовольственную и ядерную и энергетическую безопасность.

Также предполагается, что лидеры Украины и Катара обсудят ряд двусторонних экономических и вопросов безопасности.

Зеленский провел встречу с Эмиром

В Катаре Владимир Зеленский провел встречу с Эмиром Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Президент поблагодарил его за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и всех ключевых резолюций ООН по осуждению полномасштабной российской агрессии.

Поддержка Катаром Украинской формулы мира важна. Рассказал о подготовке Глобального саммита мира, одной из тем которого станет освобождение пленных и депортированных украинцев. Спасибо за содействие в возвращении в Украину насильственно вывезенных Россией детей. Мы договорились продолжить сотрудничество в этом направлении, – написал глава государства.

Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на дальнейшую солидарность Катара в этот исторический момент.

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