Зеленский исключает вероятность территориальных уступок России

Может ли Путин выиграть войну? Нет, потому что мы с вами не имеем права проиграть. Может ли эта война погаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет, потому что никаких линий для зла не существует, что 80 лет назад сейчас. А если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст лишь паузу перед новой войной... Гитлер преодолевал линию по линии, так же это делает сегодня Путин, - подчеркнул президент. Поделиться

Глава государства выразил уверенность, что Украина одержит победу в развязанной Россией преступной войне.

Можем ли мы выиграть это сражение? Бесспорно да. Мы можем. Украина, Украина, а значит, Европа. Европа, а значит, Франция. Я уверен в этом, равно как Франция. Франция верила в свободу, когда еще День Д еще не состоялся, но тот день высадки, как и день европейской победы, был неизбежен, - подчеркнул Зеленский. Поделиться

Зеленский предупредил ЕС о реальной угрозе нападения со стороны России

По словам президента, следующими жертвами российской агрессии могут стать страны Балтии, Польша или Балканы.

Европу снова пытаются перекроить силой и рассказывают, что те или иные народы якобы "не заслуживают" самостоятельного существования. Все это сегодня направлено против Украины, но для того, чтобы завтра быть направленными против других, - подчеркнул глава государства. Поделиться

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что в случае успеха кремлевский диктатор Владимир Путин не остановится на Украине.

Этот российский режим не признает границ, ему недостаточно даже Европы, он уже разрушал Сирию и хаотизирует Сахель, он инвестирует в террор и поднимает жизнь там, куда может дотянуться, там, где не встречает сопротивление, отмечает президент. Поделиться

Глава государства отметил, что угрозы Кремля в адрес руководства Франции из-за предполагаемой отправки французских военных инструкторов в Украину являются очередным аргументом в пользу смелых действий партнеров.