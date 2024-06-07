Зеленский исключил вероятность уступок России для завершения войны
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Политика
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Зеленский исключил вероятность уступок России для завершения войны

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский в рамках визита во Францию выступил перед Национальным собранием Франции и исключил вероятность никаких территориальных уступок России.

Главные тезисы

  • Зеленский исключил вероятность территориальных уступок России и подчеркнул важность победы в войне
  • Президент предупредил ЕС о реальной угрозе со стороны России для других европейских стран
  • Зеленский призвал к смелым действиям и поддержке союзников в борьбе против российской агрессии
  • Президент уверен в победе Украины в войне, начатой Россией, и подчеркнул важность единства и борьбы с угрозой
  • Зеленский выразил убеждение в том, что украинцы смогут одержать победу и проконтролировать ситуацию в регионе

Зеленский исключает вероятность территориальных уступок России

Может ли Путин выиграть войну? Нет, потому что мы с вами не имеем права проиграть. Может ли эта война погаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет, потому что никаких линий для зла не существует, что 80 лет назад сейчас. А если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст лишь паузу перед новой войной... Гитлер преодолевал линию по линии, так же это делает сегодня Путин, - подчеркнул президент.

Глава государства выразил уверенность, что Украина одержит победу в развязанной Россией преступной войне.

Можем ли мы выиграть это сражение? Бесспорно да. Мы можем. Украина, Украина, а значит, Европа. Европа, а значит, Франция. Я уверен в этом, равно как Франция. Франция верила в свободу, когда еще День Д еще не состоялся, но тот день высадки, как и день европейской победы, был неизбежен, - подчеркнул Зеленский.

Зеленский предупредил ЕС о реальной угрозе нападения со стороны России

По словам президента, следующими жертвами российской агрессии могут стать страны Балтии, Польша или Балканы.

Европу снова пытаются перекроить силой и рассказывают, что те или иные народы якобы "не заслуживают" самостоятельного существования. Все это сегодня направлено против Украины, но для того, чтобы завтра быть направленными против других, - подчеркнул глава государства.

Зеленский в очередной раз подчеркнул, что в случае успеха кремлевский диктатор Владимир Путин не остановится на Украине.

Этот российский режим не признает границ, ему недостаточно даже Европы, он уже разрушал Сирию и хаотизирует Сахель, он инвестирует в террор и поднимает жизнь там, куда может дотянуться, там, где не встречает сопротивление, отмечает президент.

Глава государства отметил, что угрозы Кремля в адрес руководства Франции из-за предполагаемой отправки французских военных инструкторов в Украину являются очередным аргументом в пользу смелых действий партнеров.

Когда из Российской Федерации прозвучали прямые угрозы Франции, это стало лишь еще одним аргументом в пользу нашей смелости, в пользу того, что ни одно зло в мире не имело наглости противопоставлять себя Франции и провозглашать французов военными целями, - подчеркнул Зеленский.

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