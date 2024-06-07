Президент Владимир Зеленский в рамках визита во Францию выступил перед Национальным собранием Франции и исключил вероятность никаких территориальных уступок России.
Главные тезисы
- Зеленский исключил вероятность территориальных уступок России и подчеркнул важность победы в войне
- Президент предупредил ЕС о реальной угрозе со стороны России для других европейских стран
- Зеленский призвал к смелым действиям и поддержке союзников в борьбе против российской агрессии
- Президент уверен в победе Украины в войне, начатой Россией, и подчеркнул важность единства и борьбы с угрозой
- Зеленский выразил убеждение в том, что украинцы смогут одержать победу и проконтролировать ситуацию в регионе
Зеленский исключает вероятность территориальных уступок России
Глава государства выразил уверенность, что Украина одержит победу в развязанной Россией преступной войне.
Зеленский предупредил ЕС о реальной угрозе нападения со стороны России
По словам президента, следующими жертвами российской агрессии могут стать страны Балтии, Польша или Балканы.
Зеленский в очередной раз подчеркнул, что в случае успеха кремлевский диктатор Владимир Путин не остановится на Украине.
Глава государства отметил, что угрозы Кремля в адрес руководства Франции из-за предполагаемой отправки французских военных инструкторов в Украину являются очередным аргументом в пользу смелых действий партнеров.
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