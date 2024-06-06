80-летие высадки войск союзников в Нормандии. Зеленский принял участие в церемонии — видео
Категория
Украина
Дата публикации

80-летие высадки войск союзников в Нормандии. Зеленский принял участие в церемонии — видео

Офис Президента Украины
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой приняли участие в официальной международной церемонии празднования 80-летия высадки войск союзников в Нормандии.

Главные тезисы

  • 80-летие высадки войск союзников в Нормандии отмечает памятное событие Второй мировой войны, которое привело к уничтожению нацизма.
  • Президент Украины Владимир Зеленский присоединился к международной церемонии в Нормандии, где также присутствовали лидеры других стран.
  • Церемония в Нормандии символизирует единство и храбрость воинов союзных войск, отмечая начало наступления союзников в Западной Европе.
  • Высадка в Нормандии в 1944 году была ключевым моментом Второй мировой войны, позволившим союзникам начать масштабное наступление в Западной Европе.
  • Встречи президента Украины с мировыми лидерами направлены на обеспечение безопасности и стабильности в регионе, подчеркивая важность международного сотрудничества.

Зеленский принял участие в торжествах в Нормандии

Церемония прошла на территории мемориала Omaha Beach во французском городе Сен-Лоран-сюр-Мер. Собравшиеся посмотрели документальный фильм о высадке войск союзников, а также историческую реконструкцию этого события. В небе в честь 80-летия высадки пролетели военные самолеты.

Об этом сообщает сайт Президента.

На церемонии присутствовали лидеры ряда государств, в частности, Президент Франции Эммануэль Макрон, Президент США Джозеф Байден, Принц Уэльский Уильям, Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, Президент Польши Анджей Дуда, Президент Чехии Петр Павел, Президент Италии Серджо , Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен, Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и Президент Европейского совета Шарль Мишель.

Высадка в Нормандии также известна как День Д (D-Day), произошла 6 июня 1944 года. Это одно из ключевых событий второй мировой войны. Войска союзников, в том числе Великобритании, США, Канады, совершили высадку на побережье Нормандии в оккупированной нацистской Германией Франции. Это позволило им начать масштабное наступление в Западной Европе, что вместе с другими битвами Второй мировой войны привело к поражению нацизма в мае 1945 года.

Зеленский в Facebook поделился видео с церемонии.

Единство, определяющее историю. Сегодня во Франции вместе с союзниками почтили храбрость воинов союзных войск, которые 80 лет назад совершили высадку в Нормандии. Помним. Спасибо. Бережем ценности защитников жизни

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский должен встретиться с Байденом и Макроном во время официальных мероприятий в Нормандии

Высадка в Нормандии была самой большой десантной морской операцией в истории, и Байден назвал ее «мощной иллюстрацией того, как альянсы, настоящие альянсы делают нас сильнее».

Мы не пойдем, потому что, если пойдем, то Украина будет покорена и на этом все не закончится. Их соседи будут под угрозой, и Европа тоже. Сдаться хулиганам, поклониться диктаторам – это просто немыслимо, – заметил президент США Джо Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский также находится в Нормандии и участвует в официальных мероприятиях. Ожидается, что украинский президент встретится с Байденом в Париже в пятницу.

Также планируется, что президент встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном 7 июня.

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