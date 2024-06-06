80-річчя висадки військ союзників у Нормандії. Зеленський взяв участь у церемонії — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

80-річчя висадки військ союзників у Нормандії. Зеленський взяв участь у церемонії — відео

Офіс Президента України
Зеленський у Франції

Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою взяли участь в офіційній міжнародній церемонії відзначення 80-річчя висадки військ союзників у Нормандії.

Головні тези:

  • У 2024 році відзначатимемо 80-річчя висадки в Нормандії, ключової події Другої світової війни.
  • Президент України Володимир Зеленський взяв участь у міжнародній церемонії разом із лідерами інших країн.
  • Висадка у Нормандії у 1944 році дала початок наступу союзників у Західній Європі та відзначається як “День Д”.
  • Ця подія є символом єдності та хоробрості воїнів, які змогли розпочати руйнування нацизму.
  • Міжнародні зустрічі Зеленського з лідерами світу спрямовані на підтримку безпеки та стабільності в регіоні.

Зеленський взяв участь в урочистостях у Нормандії

Церемонія відбулася на території меморіалу Omaha Beach у французькому місті Сен-Лоран-сюр-Мер. Присутні переглянули документальний фільм про висадку військ союзників, а також історичну реконструкцію цієї події. У небі на честь 80-річчя висадки пролетіли військові літаки.

Про це повідомляє сайт Президента.

На церемонії були присутні лідери низки держав, зокрема Президент Франції Еммануель Макрон, Президент США Джозеф Байден, Принц Уельський Вільям, Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо, Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, Президент Польщі Анджей Дуда, Президент Чехії Петр Павел, Президент Італії Серджо Маттарелла, Премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте та Президент Європейської ради Шарль Мішель.

Висадка в Нормандії також відома як "День Д" (D-Day), відбулася 6 червня 1944 року. Це одна з ключових подій Другої світової війни. Війська союзників, зокрема Великої Британії, США, Канади, здійснили висадку на узбережжі Нормандії в окупованій нацистською Німеччиною Франції. Це дало їм змогу розпочати масштабний наступ у Західній Європі, що разом з іншими битвами Другої світової війни привело до поразки нацизму в травні 1945 року.

Зеленський у Фейсбуці поділився відео з церемонії.

Єдність, яка визначає історію. Сьогодні у Франції разом із союзниками вшанували хоробрість воїнів союзних військ, які 80 років тому здійснили висадку в Нормандії. Памʼятаємо. Дякуємо. Бережемо цінності захисників життя

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Зеленський має зустрітись з Байденом та Макроном під час офіційних заходів у Нормандії

Висадка в Нормандії була найбільшою морською десантною операцією в історії, і Байден назвав її «потужною ілюстрацією того, як альянси, справжні альянси роблять нас сильнішими».

Ми не підемо, бо якщо підемо, то Україна буде підкорена і на цьому все не закінчиться. Їхні сусіди будуть під загрозою, і Європа також. Здатися хуліганам, вклонитися диктаторам — це просто немислимо, - зауважив президент США Джо Байден.

Президент України Володимир Зеленський також перебуває у Нормандії і бере участь в офіційних заходах. Очікується, що український президент зустрінеться з Байденом у Парижі в п'ятницю.

Також планується, що президент зустрінеться із французьким колегою Еммануелем Макроном 7 червня.

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