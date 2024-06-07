Російська влада почала заявляти про загрозу так званого “гей-націоналізму” із залученням представників ЛГБТ-спільноти.

У Путіна вигадали новий привід для придушення представників ЛГБТ-спільноти

Зазначається, що заступник глави мінюсту країни-агресорки Олег Свириденко на Петербурзькому міжнародному економічному форумі заявив, що представники ЛГБТ нібито легко втягуються в "гендерний екстремізм" і "гей-націоналізм".

Аналіз усіх наявних матеріалів привів Мін'юст до висновку, що основою, яка об'єднує міжнародне співтовариство, є ідеологія, що руйнує моральні підвалини російського суспільства, - заявив російський чиновник. Поширити

В Росії звинувачують представників ЛГБТ в екстремістській діяльності

Свириденко стверджує, що представники ЛГБТ-спільноти нібито легко втягуються в якусь екстремістську діяльність.

При цьому, заступник міністра називає цих людей "персонажами".

З посиланням на неназваних аналітиків Свириденко наполягає: ЛГБТ - носії "сирітствуючих ідеологічних схем і екстремістських проявів у формі гендерного екстремізму і гей-націоналізму".

Це все призводить і в цих усіх діях містяться заклики до відкритої гендерної війни, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

"Агентство. Новости", проаналізувавши промову Свириденка, стверджує, що застосований ним термін "гей-націоналізм" зустрічається в англомовних джерелах як "квір-націоналізм".

Наприклад, так позначають усвідомлення квір-людьми себе як окремої нації.