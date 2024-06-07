У Росії заявляють про загрозу з боку "гей-націоналістів"
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Політика
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У Росії заявляють про загрозу з боку "гей-націоналістів"

ЛГБТ в Росії

Російська влада почала заявляти про загрозу так званого “гей-націоналізму” із залученням представників ЛГБТ-спільноти. 

Головні тези:

  • Російська влада почала активно висвітлювати загрозу гей-націоналізму та гендерного екстремізму, пов'язуючи її з представниками ЛГБТ-спільноти.
  • Заступник глави мінюсту Росії називає представників ЛГБТ-спільноти 'персонажами' та обвинувачує їх у втягуванні у 'гендерний екстремізм' та 'гей-націоналізм'.
  • За аналізом Мін'юсту, ідеологія ЛГБТ-спільноти руйнує моральні устої російського суспільства, що відображається в їхній 'екстремістській діяльності'.
  • Термін 'гей-націоналізм' використовується російським чиновником як аналогія 'квір-націоналізму', що означає усвідомлення квір-людьми себе як окремої нації.
  • Стверджується, що дії представників ЛГБТ-спільноти є закликами до 'відкритої гендерної війни', що відображається в 'ідеологічних схемах та екстремістських проявах'.

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Зазначається, що заступник глави мінюсту країни-агресорки Олег Свириденко на Петербурзькому міжнародному економічному форумі заявив, що представники ЛГБТ нібито легко втягуються в "гендерний екстремізм" і "гей-націоналізм".

Аналіз усіх наявних матеріалів привів Мін'юст до висновку, що основою, яка об'єднує міжнародне співтовариство, є ідеологія, що руйнує моральні підвалини російського суспільства, - заявив російський чиновник.

В Росії звинувачують представників ЛГБТ в екстремістській діяльності

Свириденко стверджує, що представники ЛГБТ-спільноти нібито легко втягуються в якусь екстремістську діяльність.

При цьому, заступник міністра називає цих людей "персонажами".

З посиланням на неназваних аналітиків Свириденко наполягає: ЛГБТ - носії "сирітствуючих ідеологічних схем і екстремістських проявів у формі гендерного екстремізму і гей-націоналізму".

Це все призводить і в цих усіх діях містяться заклики до відкритої гендерної війни, - йдеться у матеріалі видання.

"Агентство. Новости", проаналізувавши промову Свириденка, стверджує, що застосований ним термін "гей-націоналізм" зустрічається в англомовних джерелах як "квір-націоналізм".

Наприклад, так позначають усвідомлення квір-людьми себе як окремої нації.

Олег Свириденко - куратор боротьби з "іноагентами" в Мін'юсті, - підкреслюється у матеріалі видання.

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