Російська влада почала заявляти про загрозу так званого “гей-націоналізму” із залученням представників ЛГБТ-спільноти.
Головні тези:
- Російська влада почала активно висвітлювати загрозу гей-націоналізму та гендерного екстремізму, пов'язуючи її з представниками ЛГБТ-спільноти.
- Заступник глави мінюсту Росії називає представників ЛГБТ-спільноти 'персонажами' та обвинувачує їх у втягуванні у 'гендерний екстремізм' та 'гей-націоналізм'.
- За аналізом Мін'юсту, ідеологія ЛГБТ-спільноти руйнує моральні устої російського суспільства, що відображається в їхній 'екстремістській діяльності'.
- Термін 'гей-націоналізм' використовується російським чиновником як аналогія 'квір-націоналізму', що означає усвідомлення квір-людьми себе як окремої нації.
- Стверджується, що дії представників ЛГБТ-спільноти є закликами до 'відкритої гендерної війни', що відображається в 'ідеологічних схемах та екстремістських проявах'.
У Путіна вигадали новий привід для придушення представників ЛГБТ-спільноти
Зазначається, що заступник глави мінюсту країни-агресорки Олег Свириденко на Петербурзькому міжнародному економічному форумі заявив, що представники ЛГБТ нібито легко втягуються в "гендерний екстремізм" і "гей-націоналізм".
В Росії звинувачують представників ЛГБТ в екстремістській діяльності
Свириденко стверджує, що представники ЛГБТ-спільноти нібито легко втягуються в якусь екстремістську діяльність.
При цьому, заступник міністра називає цих людей "персонажами".
З посиланням на неназваних аналітиків Свириденко наполягає: ЛГБТ - носії "сирітствуючих ідеологічних схем і екстремістських проявів у формі гендерного екстремізму і гей-націоналізму".
"Агентство. Новости", проаналізувавши промову Свириденка, стверджує, що застосований ним термін "гей-націоналізм" зустрічається в англомовних джерелах як "квір-націоналізм".
Наприклад, так позначають усвідомлення квір-людьми себе як окремої нації.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-