Российские власти начали заявлять об угрозе так называемого "гей-национализма" с привлечением представителей ЛГБТ-сообщества.
Главные тезисы
- Российские власти заявляют о возможной угрозе со стороны так называемого “гей-национализма” и гендерного экстремизма, связывая их с ЛГБТ-сообществом.
- Представители минюста обвиняют ЛГБТ-сообщество в разрушении моральных устоев российского общества и проведении 'экстремистской деятельности'.
- Термин “гей-национализм”, использованный российским чиновником, ассоциируется с “квир-национализмом”, подразумевая осознание квир-людьми себя как отдельной нации.
- Заявления об “открытой гендерной войне” и “идеологических схемах” предъявляются ЛГБТ-сообществу, что, по мнению аналитиков, является формой экстремизма.
- Анализ выступлений заместителя главы минюста России свидетельствует о новом поводе для подавления представителей ЛГБТ-сообщества и ужесточения политики в отношении “гей-националистов”.
У Путина придумали новый повод для подавления представителей ЛГБТ-сообщества
Отмечается, что заместитель главы минюста страны-агрессорки Олег Свириденко на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что представители ЛГБТ якобы легко вовлекаются в "гендерный экстремизм" и "гей-национализм".
В России обвиняют представителей ЛГБТ в экстремистской деятельности
Свириденко утверждает, что представители ЛГБТ-сообщества якобы легко вовлекаются в экстремистскую деятельность.
При этом, замминистра называет этих людей "персонажами".
Со ссылкой на неназванных аналитиков Свириденко настаивает: ЛГБТ – носители "сиротствующих идеологических схем и экстремистских проявлений в форме гендерного экстремизма и гей-национализма".
"Агентство. Новости", проанализировав речь Свириденко, утверждает, что применяемый им термин "гей-национализм" встречается в англоязычных источниках как "квир-национализм".
К примеру, так обозначают осознание квир-людьми себя как отдельной нации.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-