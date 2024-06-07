Российские власти начали заявлять об угрозе так называемого "гей-национализма" с привлечением представителей ЛГБТ-сообщества.

У Путина придумали новый повод для подавления представителей ЛГБТ-сообщества

Отмечается, что заместитель главы минюста страны-агрессорки Олег Свириденко на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что представители ЛГБТ якобы легко вовлекаются в "гендерный экстремизм" и "гей-национализм".

Анализ всех имеющихся материалов привел Минюст к выводу, что основой, объединяющей международное сообщество, является идеология, разрушающая моральные устои российского общества, - заявил российский чиновник. Поделиться

В России обвиняют представителей ЛГБТ в экстремистской деятельности

Свириденко утверждает, что представители ЛГБТ-сообщества якобы легко вовлекаются в экстремистскую деятельность.

При этом, замминистра называет этих людей "персонажами".

Со ссылкой на неназванных аналитиков Свириденко настаивает: ЛГБТ – носители "сиротствующих идеологических схем и экстремистских проявлений в форме гендерного экстремизма и гей-национализма".

Это все приводит и в всех этих действиях содержатся призывы к открытой гендерной войне, - говорится в материале издания. Поделиться

"Агентство. Новости", проанализировав речь Свириденко, утверждает, что применяемый им термин "гей-национализм" встречается в англоязычных источниках как "квир-национализм".

К примеру, так обозначают осознание квир-людьми себя как отдельной нации.