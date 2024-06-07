В России заявляют об угрозе со стороны "гей-националистов"
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Политика
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В России заявляют об угрозе со стороны "гей-националистов"

ЛГБТ
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Российские власти начали заявлять об угрозе так называемого "гей-национализма" с привлечением представителей ЛГБТ-сообщества.

Главные тезисы

  • Российские власти заявляют о возможной угрозе со стороны так называемого “гей-национализма” и гендерного экстремизма, связывая их с ЛГБТ-сообществом.
  • Представители минюста обвиняют ЛГБТ-сообщество в разрушении моральных устоев российского общества и проведении 'экстремистской деятельности'.
  • Термин “гей-национализм”, использованный российским чиновником, ассоциируется с “квир-национализмом”, подразумевая осознание квир-людьми себя как отдельной нации.
  • Заявления об “открытой гендерной войне” и “идеологических схемах” предъявляются ЛГБТ-сообществу, что, по мнению аналитиков, является формой экстремизма.
  • Анализ выступлений заместителя главы минюста России свидетельствует о новом поводе для подавления представителей ЛГБТ-сообщества и ужесточения политики в отношении “гей-националистов”.

У Путина придумали новый повод для подавления представителей ЛГБТ-сообщества

Отмечается, что заместитель главы минюста страны-агрессорки Олег Свириденко на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что представители ЛГБТ якобы легко вовлекаются в "гендерный экстремизм" и "гей-национализм".

Анализ всех имеющихся материалов привел Минюст к выводу, что основой, объединяющей международное сообщество, является идеология, разрушающая моральные устои российского общества, - заявил российский чиновник.

В России обвиняют представителей ЛГБТ в экстремистской деятельности

Свириденко утверждает, что представители ЛГБТ-сообщества якобы легко вовлекаются в экстремистскую деятельность.

При этом, замминистра называет этих людей "персонажами".

Со ссылкой на неназванных аналитиков Свириденко настаивает: ЛГБТ – носители "сиротствующих идеологических схем и экстремистских проявлений в форме гендерного экстремизма и гей-национализма".

Это все приводит и в всех этих действиях содержатся призывы к открытой гендерной войне, - говорится в материале издания.

"Агентство. Новости", проанализировав речь Свириденко, утверждает, что применяемый им термин "гей-национализм" встречается в англоязычных источниках как "квир-национализм".

К примеру, так обозначают осознание квир-людьми себя как отдельной нации.

Олег Свириденко – куратор борьбы с "иноагентами" в Минюсте, - подчеркивается в материале издания.

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