Силовики в России проводят масштабные рейды в поисках представителей ЛГБТ-сообщества

После того, как в России признали незаконным сообщество ЛГБТ, силовики проводят масштабные рейды по заведениям в поисках представителей сексуальных меньшинств.

Что известно о преследовании представителей ЛГБТ в России

Отмечается, что 1 декабря Верховный суд РФ признал экстремистским "международное общественное движение ЛГБТ", которого официально не существует.

После этого российские силовики начали проводить рейды по заведениям на всей территории России в поисках представителей так называемого ЛГБТ-движения.

В частности, как сообщает издание "Медиазона", ряд заведений для представителей ЛГБТ-сообщества уже сообщил о закрытии.

Журналисты издания сообщают, что в ночь на 2 декабря российские силовики провели рейды по меньшей мере в трех заведениях Москвы, где собирались представители ЛГБТ-сообщества.

Силовики ворвались внутрь, без разрешения проверяли документы и фотографировали их, а сами рейды проводили под прикрытием поиска наркотиков.

Кроме этого, в Санкт-Петербурге закрылся старейший гей-клуб. Администрация заведения рассказала, что с ними связались арендодатели и отказались продлевать договор из-за решения о "запрете ЛГБТ".

Что известно о запрете ЛГБТ в РФ

Чтобы дойти до полного "запрета ЛГБТ", российским чиновникам понадобилось 10 лет активной гомофобной кампании. Дискриминацию ЛГБТ-людей в РФ законодательно ввели еще в 2013 году, признав их "социально неравными" остальному обществу.

Правозащитники через год после принятия первого закона о "пропаганде ЛГБТ" фиксировали всплеск гомофобии в РФ и нападений на почве ненависти, в том числе убийств, за которые не наказывают убийц. После официального запрета движения ЛГБТ правозащитники прогнозируют катастрофические последствия.

Более того, в этом году в России медикам официально разрешили пытать ЛГБТ-людей под видом лечения.