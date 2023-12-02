Силовики в Росії проводять масштабні рейди у пошуках представників ЛГБТ-спільноти
Категорія
Події
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Силовики в Росії проводять масштабні рейди у пошуках представників ЛГБТ-спільноти

У РФ почали переслідувати представників ЛГБТ
Джерело:  online.ua

Після того, як в Росії визнали незаконною спільноту ЛГБТ, силовики проводять масштабні рейди по закладах у пошуках представників сексуальних меншин. 

Що відомо про переслідування представників ЛГБТ в Росії

Зазначається, що 1 грудня Верховний суд РФ визнав екстремістським “міжнародний громадський рух ЛГБТ”, якого офіційно не існує.

Після цього російські силовики почали проводити рейди по закладах на всій території Росії у пошуках представників так званого “ЛГБТ-руху”.

Зокрема, як повідомляє видання “Медіазона”, низка закладів для представників ЛГБТ-спільноти вже повідомила про закриття.

Журналісти видання повідомляють, що у ніч на 2 грудня російські силовики провели рейди у щонайменше трьох закладах Москви, де збирались представники ЛГБТ-спільноти.

Силовики увірвались всередину, без дозволу перевіряли документи у відвідувачів та фотографували їх, а самі рейди проводили під прикриттям пошуку наркотиків. 

Окрім цього у Санкт-Петербурзі закрився найстаріший гей-клуб. Адміністрація закладу розповіла, що з ними зв’язались орендодавці та відмовились продовжувати договір через рішення про “заборону ЛГБТ”. 

Що відомо про заборону ЛГБТ в РФ

Щоб дійти до повної “заборони ЛГБТ”, російським посадовцям знадобилось 10 років активної гомофобної кампанії. Дискримінацію ЛГБТ-людей у РФ законодавчо запровадили ще у 2013 році, визнавши їх “соціально нерівними” решті суспільства.

Правозахисники за рік після ухвалення першого закону щодо “пропаганди ЛГБТ” фіксували сплеск гомофобії у РФ та нападів на ґрунті ненависті, зокрема вбивств, за які не карають вбивць. Після офіційної заборони “руху ЛГБТ” правозахисники прогнозують катастрофічні наслідки. 

Більш того, цього року у Росії медикам офіційно дозволили катувати ЛГБТ-людей під виглядом “лікування”. 

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