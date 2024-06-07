Бывший солдат оккупационной армии РФ, который принимал участие в преступной войне против Украины, был приговорен в Москве и направлен в тюрьму из-за интервью украинскому журналисту.
Главные тезисы
- Бывший солдат оккупационной армии РФ был арестован и направлен в тюрьму за интервью украинскому журналисту, рассказывая о потерях среди российских военных в войне против Украины.
- Привлечение к ответственности Гугуева за интервью стало еще одним примером нарушения прав человека и свободы слова в России.
- Арест и обвинения Гугуева вызвали негативную реакцию в России, о чем свидетельствует его содержание в тюрьме.
- Интервью бывшего солдата украинскому журналисту привело к дополнительным мерам со стороны российских властей, подчеркивая ограничения права на свободу слова.
- Случай ареста военного за интервью украинскому журналисту стал предметом обсуждений в России, поднимая вопросы нарушения законов и прав человека.
Что известно об аресте в России военного за интервью украинскому журналисту
Отмечается, что 235-й гарнизонный военный суд арестовал Павла Гугуева по обвинениям в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами (статья 275.1 УК).
Пока нет никаких подробностей по поводу этого дела.
Российское издание "Медиазона" сообщает , что поводом для обвинений и ареста Гугуева стало его интервью журналисту Дмитрию Карпенко.
Гугуев – бывший заключенный, осужденный за убийство, причинение вреда средней тяжести и кражу на 12 лет. Отбыв в тюрьме 10 лет, он отправился на войну в Украину и там попал в плен.
Отмечается, что находясь в украинском плену, он дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Карпенко, в котором рассказывал о больших потерях среди российских военных.
Что известно о втором интервью Гугуева Дмитрию Карпенко
После этого он вернулся в Россию в рамках обмена военнопленными.
Уже находясь на территории России, он дал второе интервью Карпенко, которое было опубликовано в июле прошлого года.
В частности, в этом интервью Гугуев заявил, что возвращенных из плена бывших узников больше месяца содержат в подмосковной воинской части.
Издание "Холод" со ссылкой на другого пленника сообщало, что интервью Гугуев давал, находясь именно в воинской части в Подмосковье.
Источник "Холод" утверждал, что после этого интервью у других бывших заключенных в военной части отобрали телефоны, а самого Гугуева на несколько дней заперли в бывшей оружейной комнате.
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