Бывший солдат оккупационной армии РФ, который принимал участие в преступной войне против Украины, был приговорен в Москве и направлен в тюрьму из-за интервью украинскому журналисту.

Что известно об аресте в России военного за интервью украинскому журналисту

Отмечается, что 235-й гарнизонный военный суд арестовал Павла Гугуева по обвинениям в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами (статья 275.1 УК).

Пока нет никаких подробностей по поводу этого дела.

Российское издание "Медиазона" сообщает , что поводом для обвинений и ареста Гугуева стало его интервью журналисту Дмитрию Карпенко.

Гугуев – бывший заключенный, осужденный за убийство, причинение вреда средней тяжести и кражу на 12 лет. Отбыв в тюрьме 10 лет, он отправился на войну в Украину и там попал в плен.

Отмечается, что находясь в украинском плену, он дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Карпенко, в котором рассказывал о больших потерях среди российских военных.

Что известно о втором интервью Гугуева Дмитрию Карпенко

После этого он вернулся в Россию в рамках обмена военнопленными.

Уже находясь на территории России, он дал второе интервью Карпенко, которое было опубликовано в июле прошлого года.

В частности, в этом интервью Гугуев заявил, что возвращенных из плена бывших узников больше месяца содержат в подмосковной воинской части.

Издание "Холод" со ссылкой на другого пленника сообщало, что интервью Гугуев давал, находясь именно в воинской части в Подмосковье.

Источник "Холод" утверждал, что после этого интервью у других бывших заключенных в военной части отобрали телефоны, а самого Гугуева на несколько дней заперли в бывшей оружейной комнате.